Україні можуть виділити понад 4 млрд доларів через вторгнення РФ – коли та хто дасть гроші

Україні виділять матеріальну допомогу через атаку РФ / Фото: Колаж: Сьогодні

У зв'язку із вторгненням РФ до України Світовий банк готує для нашої країни пакет допомоги у 3 млрд доларів на найближчі місяці. Крім того, наступного тижня МВФ ухвалить рішення про екстрене фінансування обсягом до 1,4 млрд доларів.

Про це написали узаяві Міжнародного валютного фонду та Світового банку.

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МВФ відреагував на запит України щодо екстреного фінансування, який їхня Рада директорів розгляне наступного тижня. У рамках Rapid Financing Instrument Україна може отримати до 1,4 млрд. доларів, тобто 50% квоти в МВФ.

"Крім того, ми продовжуємо працювати над українською програмою Stand-By Arrangement, згідно з якою з цього моменту до кінця червня доступні додаткові 2,2 мільярди доларів", – продовжили у Фонді.

Водночас Світовий банк готує пакет допомоги у розмірі 3 млрд. доларів на найближчі місяці. Виплати почнуть з екстреної бюджетної підтримки щонайменше 350 млн доларів. Її Рада директорів розгляне вже цього тижня.

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Санкції проти РФ

Окрім матеріальної допомоги Україні всесвітня спільнота запроваджує санкції проти російських чиновників та компаній.

Уряд Японії запровадило санкції проти Російської Федерації. Йдеться про таких людей:

президент РФ Володимир Путін;

секретар Ради безпеки Микола Патрушев;

заступник голови Ради безпеки Дмитро Медведєв;

міністр закордонних справ Сергій Лавров;

голова Міноборони Росії Сергій Шойгу;

начальник Генерального штабу Валерій Герасимов.

Крім того, до списку санкцій потрапили 49 компаній та державних органів.

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Також Мінфін США заборонив американським фізичним та юридичним особам здійснювати будь-які транзакції, включають Центральний банк РФ, Фонд національного добробуту Росії чи Міністерство фінансів РФ.