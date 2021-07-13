Україні загрожує втрата 2 млрд доларів, дефіцит газу і зростання цін – Зеленський про "Північний потік – 2"

Президент України вважає, що в України з Німеччиною різні погляди на будівництво газопроводу

Україна повинна мати гарантії поставок газу ще на 10-15 років, адже в разі запуску "Північного потоку – 2" країна може втрачати два мільярди доларів щорічно. Так Україна може зіткнутися з дефіцитом газу і з ростом ціни на внутрішньому ринку.

Про це після зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель заявив президент України Володимир Зеленський на форумі "Україна 30".

"Скільки років нам треба, щоб перейти, щоб отримати реальний результат відновлюваної енергетики. Думаю, 10-15 ми повинні бути впевнені, що буде нормальне газопостачання... Ці гарантії нам потрібні. Що буде, якщо у нас не буде транзиту газу... Це не питання чистої економіки. Ми повинні розрахувати всі необережні кроки і мати абсолютно всі гарантії", – сказав Зеленський.

За його словами, у Німеччині з Україною різні погляди щодо будівництва російського газопроводу "Північний потік – 2".

Зеленський зазначив, що вже незабаром відбудеться зустріч Ангели Меркель з президентом США Джо Байденом, де обговорять, що несе "Північний потік – 2" як Європі, так і Україні.

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Нещодавно міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна готова вести переговори про компенсацію за втрату транзиту. Так, у разі запуску газопроводу, українська сторона має намір говорити про компенсації, сформовані за двома принципами: забезпечення безпеки і виконання "Мінських угод".

Деякі експерти вважають, що Україна в якості компенсації могла б вимагати, наприклад, списання боргів перед МВФ за рахунок країн – членів МВФ, таких як Німеччина та інші країни, які є акціонерами "Північного потоку – 2" і отримують пряму вигоду від його будівництва.

Інші ж експерти звертають увагу на те, що Європа не менше України зацікавлена в тому, щоб українська ГТС продовжувала працювати, а якщо Росія буде продовжувати гнути свою лінію, що не Україна повинна просити, а Європа повинна пропонувати Україні "компенсацію".

Нагадаємо, що тема "Північного потоку – 2" піднімалася недавно на зустрічі канцлера Німеччини Ангели Меркель з американським президентом Джо Байденом.