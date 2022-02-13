Україні загрожує дефіцит газу: хто нас ставить у незручне становище

В Україні можуть підвищити податки для компаній, які зайняті видобутком газу / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Влада продовжує фонтанувати ідеями щодо наповнення бюджету. Не встиг великий бізнес адаптуватись до нового законопроєкту 5600 та інших фіскальних нововведень, які набрали чинності з нового року, як депутати вирішили взятися за газовидобувні компанії з метою підвищення податків на видобуток.

"Сьогодні" розбиралися, що буде з планами позбутися газової залежності.

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Що готує влада

Найближчим часом в Україні можуть підвищити податки для компаній, які займаються видобуванням газу. Таким нехитрим способом депутат від "Слуги народу" Данило Гетьманцев вирішив поповнити бюджет. Він зареєстрував у парламенті законопроєкт про підвищення податку на видобуток українського природного газу втричі – З 14-29% до 54-69% в залежності від виду свердловин.

Згідно з документом, може бути введено п'ять різних ставок ренти залежно від ціни на світових ринках. Податок змінюватиметься залежно від вартості палива: до 200 дол./тис. м3, до 400 доларів, до 600 доларів, до 800 доларів та понад 800 доларів. Максимальну ставку планується встановити на рівні 69% зі свердловини завглибшки до 5 км та 54% зі свердловин завглибшки понад 5 км.

Цікаво, що такі пропозиції звучать на тлі планів уряду наростити власний видобуток газу. Нещодавно прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що до 2030 року Україна мусить себе повністю забезпечувати газом. Проте такі податкові ініціативи можуть поставити хрест на планах уряду.

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Газовий баланс

Незважаючи на високі ціни на газ, які спостерігалися у 2021 році, власний видобуток газу в Україні скорочувався. За минулий рік на поверхню підняли 19,79 млрд. кубометрів палива, що на 2,2% або 440 млн. куб. м менше, ніж у 2020 році. Причому падіння відбувається загалом за рахунок зниження видобутку газу державною компанією "Укргазвидобування".

"Річний видобуток природного газу держкомпанією у 2021 році склав 13,67 мільярда кубометрів, це майже на 3,97% менше, ніж у 2020 році, – написав голова "Нафтогазу" Юрій Вітренко на своїй сторінці у Facebook.

Водночас, приватні компанії наростили видобуток з 4,9 млрд кубометрів до 5 млрд кубометрів. Ще близько 1,1 млрд. кубометрів палива видобула "Укрнафта".

Споживання блакитного палива в Україні становить близько 30 млрд. кубометрів. Неважко порахувати, що дефіцит становить близько 10 млрд. кубометрів. І такий обсяг нам доводиться закуповувати за кордоном щороку.

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Наслідки для галузі

Якщо ж податки на видобуток газу зростуть, то, за словами експертів, власний видобуток впаде, імпорт зросте, а про енергетичну незалежність залишиться лише мріяти.

"Рента – це основний податок у газовидобувній галузі, – розповів "Сьогодні" керівник EXPRO Consulting Геннадій Кобаль. – Тому від її рівня повністю залежить ситуація в галузі. Потрібно розуміти, що газодобувна галузь дуже інертна – термін реалізації кожного проєкту триває кілька років".

Тому для підприємств дуже складно працювати в ситуації, коли вони вже почали вкладати кошти у розробку родовища, але ще не отримали якогось результату, а держава на цей момент змінює умови оподаткування.

"Потрібно розуміти, що будь-які економічні чи податкові зміни в газовій галузі дають ефект лише за кілька років, – продовжує експерт. У 2020 році ціни на газ були низькими, розвивати власний видобуток було не вигідно. І багато компаній ухвалили рішення про скорочення інвестицій у нові проєкти".

У 2021 році ціни на газ зросли, але через інертність галузі помітного зростання видобутку не було.

"Компанії тільки зараз почали частину отриманого прибутку інвестувати в нові проєкти, а результат зростання цін на газ, і як наслідок, збільшення цін на газ міг би бути помітний через кілька років, – продовжує Геннадій Кобаль. – Але після того, як була озвучена ініціатива щодо підвищення рентних податків, думаю, що багато газовидобувних компаній поставлять плани щодо нових інвестицій на паузу".

За словами експерта, наприкінці минулого року Кабмін зобов'язав усі видобувні компанії продавати 20% видобутого газу за собівартістю. Це не додає інвестиційної привабливості галузі навіть попри високі ціни на паливо. До того ж, 90% всього газу у нас видобувається на сході країни – у Полтавській та Харківській областях – і постійні чутки про можливу військову агресію Росії так само не додають бажання вкладати гроші у нові інвестпроєкти.

У 2014 році, у розпал війни на Донбасі, уряд ухвалював рішення підвищити ренту до 55%. Методика розрахунку цін тоді була такою, що розмір ренти розраховувалася від завищеної ціни. Тому видобувним компаніям часто доводилося платити до 70% вартості газу у вигляді податків. Це призвело до зупинки нових проєктів і навіть падіння видобутку. Кризові явища в галузі вдалося подолати лише за кілька років – у 2017 році.

"Зараз Данило Гетьманцев пропонує встановити ренту розміром до 69% від ціни газу, – продовжує Геннадій Кобаль. – Я не знаю, який би ще бізнес платив у вигляді податків таку суму від власного доходу. Водночас, у певні періоди розмір ренти буде ще вищим".

За його словами, якщо вартість газу почне знижуватися, а ренту розраховуватимуть минулого місяця, то розмір податків буде ще вищим, ніж передбачається в законопроєкті.

"У такій ситуації будуть зупинені всі інвестиції, компанії максимум завершуватимуть розпочаті проєкти, – каже Геннадій Кобаль. – Якщо нову свердловину зараз бурять, то її, звичайно ж, закінчать. Але всі нові родовища будуть поставлені на паузу".

Це в перспективі кількох років призведе до зниження власного видобутку і, як наслідок, поставить під загрозу енергетичну безпеку країни.

"Україні доведеться збільшувати закупівлі імпортного палива, – резюмує експерт. – Іншими словами, депутати власноруч риють могилу для енергонезалежності країни".

Про те, який український бізнес найбільше страждає від податкового тиску, читайте тут. Більше про податки та про те, куди йдуть наші гроші, – у нашій спецтемі.