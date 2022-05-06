Україні готують "план Маршалла": на що підуть мільярди та як залучити ще більше коштів

Розповідаємо про план відновлення України / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Європа та весь цивілізований світ обіцяють допомогти відновити Україну після перемоги над Росією. А в тому, що наша країна вийде переможцем із війни, яку розв'язав Путін, ніхто не сумнівається. Тому цього тижня у Варшаві пройшла конференція країн-донорів, які готують аналог "плану Маршалла" для України.

"Сьогодні" разом із експертами розбиралися, яким має бути план відновлення України після війни.

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Мільярди доларів та базові принципи

Після завершення конференції у Варшаві найгучнішою заявою стала цифра зібраних коштів для підтримки економіки країни, що воює. По завершенню заходу оголосили про те, що Україна отримає близько 6,5 млрд доларів допомоги, а також ще кількасот мільйонів євро європейські країни виділять додатково від свого імені.

Але значно цікавішими, на наш погляд, стали заяви голови Євроради Шарля Мішеля. По-перше, він сказав, що потрібно конфіскувати активи росіян, які перебувають під санкціями, з метою подальшого їх використання для відшкодування збитків, завданих Росією у війні проти України.

Окрім того, у США розробляють механізм про передачу на користь України заморожених активів центробанку РФ. Щоправда, на це може піти чимало часу.

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Щоб швидше наповнити трастовий фонд допомоги Україні, можливо, буде використано механізм на кшталт того, що МВФ використав минулого року, коли роздав кількасот мільярдів доларів країнам для запуску економіки.

Шарль Мішель не виключає, що у випадку з Україною може бути використаний такий самий інструмент. За його словами, від 5 до 10% коштів МВФ може бути використано для цього.

Крім того, голова Євроради заявив, що кошти підуть за трьома напрямками – гуманітарна підтримка, ліквідність, яка передбачає пряму допомогу бюджету, який залишився без частини податкових надходжень, а як третій пункт називається програма безпосереднього відновлення країни. При цьому Шарль Мішель вважає, що трастовий фонд має бути активований "якнайшвидше".

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Головне – обійтися без кредитів

Українські експерти кажуть, що в нинішній ситуації, коли українська економіка через російську агресію може втратити до 50% ВВП, нашій країні не можна брати на себе нові кредитні зобов'язання. Адже щомісяця війни збільшуватиме і без того не малий ріксолг.

"Кожен місяць війни несе нам руйнування і щонайменше 3 млрд доларів фінансування донорів на місяць або 36 млрд доларів на рік. І це, до речі, не допомога, а реально кредити, які нам зараз дають. У такій ситуації за рік держборг зросте з 55 млрд доларів до 91 млрд доларів. І все це станеться на тлі падіння ВВП та масового від'їзду людей з України", – каже економіст Данило Монін.

Згоден із колегою і економіст Олексій Кущ, який вважає, що на тлі падіння ВВП держборг може зрости до небезпечного показника 120-130%.

"Цей стан банкрута і вийти з нього шляхом погашення боргів буде неможливим. Один з варіантів для нас – перерозподіл через МВФ на користь України так званих СПЗ (спеціальних прав запозичень – сурогатна валюта фонду), що належать сімці найбагатших країн світу. Тим більше, що така схема вже застосовувалася минулого року для фінансування країн, що розвиваються, на сотні мільярдів", – говорить Олексій Кущ.

Як залучити більше коштів

Економіст каже, що треба запроваджувати й паралельні механізми фінансування за участю інших юридичних та фізичних осіб.

"Зараз багато жителів інших країн хотіли б фінансувати Україну. Одні – з гуманітарних міркувань, інші – бажаючи допомогти, треті поділяючи наші цінності: свобода, незалежність, демократія. Таких людей багато, мільйони. Це і звичайні люди, які готові перерахувати пару сотень євро/ доларів, і компанії, готові пожертвувати мільйони. І особисті стовпи людства, такі як Річард Бренсон або Ілон Маск, здатні пожертвувати набагато більше", – каже Олексій Кущ.

За його словами, Україна має перетворитися на єдину краудфандингову платформу світового народного фінансування миру та безпеки. Таким інструментом може стати глобальна ініціатива United24, яку нещодавно ініціював Володимир Зеленський.

"У краудфандингу важливо забезпечити два базові фактори успіху. Перший – мета фінансування, яка формує спільність індивідів. Другий – довіра до отримувача", – говорить Кущ.

Тому використання цих коштів має бути максимально прозорим та підтверджено міжнародними аудиторами.

Крім того, експерт пропонує механізм залучення коштів за допомогою емісії спеціальної української криптовалюти. Ще одна модель, яка є дуже перспективною для нас.

"Залучення інвестицій в Україну у повоєнний час і сама технологія відновлення країни також мають формуватися на принципах Вікіноміки, тобто масового залучення приватних інвесторів до українських проєктів. Насамперед це має бути внутрішній інвестор, потім – трудові мігранти, діаспора та іноземні компанії", – каже Олексій Кущ.

За його словами, Україна має стати інклюзивною та комфортною для бізнесу країною, незважаючи на геополітичні ризики.

Раніше ми писали про те, як експерти пропонують розблокувати порти та налагодити експорт до Європи. Про те, що являє собою План економічного оновлення України, читайте тут.