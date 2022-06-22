Українці почали переплачувати за газ – у чому проблема і як повернути гроші

Як повернути гроші за неправильно оплачені платіжки / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Через те, що місцеві облгази не можуть виконувати свої функції, споживачів у 15 областях України переводять до постачальника "останньої надії", яким є "Нафтогаз". Однак деякі споживачі помилково сплатили за газ попереднім постачальникам, і тепер постало питання, чи можна повернути гроші.

У консультаційному центрі "ГазПравда" пояснили, що робити в такій ситуації.

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Право на повернення грошей є

Є випадки, коли споживачі помилково надсилають більше грошей, ніж потрібно, для оплати послуг. У такому випадку можна повернути гроші за заявою або ж їх вирахують із суми наступної платіжки.

Але почастішали випадки, коли після зміни постачальника газу люди пересилають гроші не на ті рахунки.

"Надходять скарги, що люди отримували як електронні, так і паперові платіжки вже після 20 червня, тобто після повідомлення "Нафтогазу" про зміну постачальника для 8,8 млн споживачів. Проте, не розібравшись у ситуації, чимало людей таки сплатили травневі платіжки за ненадані послуги від попередніх газзбутів", – йдеться у повідомленні.

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Експерти кажуть, що коли змінюється постачальник газу, плата за спожитий газ на рахунок нового постачальника не переходить. Крім того, її не можна переадресувати на оплату за розподіл (доставлення) газу.

Але гроші повернути можна. Для цього треба звернутися до попереднього постачальника газу із заявою. У неї немає затвердженої форми, головне, аби в тексті був вказаний номер особового рахунку.

Надіслати заяву можна поштою на офіційну адресу старого постачальника або ж електронним листом на офіційну електронну адресу.

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Разом із заявою подати потрібно такі документи:

копію паспорта власника особового рахунку (1-шу і 2-гу сторінки та реєстрацію);

копію ідентифікаційного коду власника особового рахунку;

довідку з реквізитами карткового рахунку з банку (або виписку з "Приват24");

копію квитанції про оплату за природний газ за період, коли виникла переплата;

усі копії документів мають бути завірені споживачем, а саме містити напис "згідно з оригіналом", дату та підпис.

Після цього переплачену суму повернуть споживачеві.

Платіжки затримуються

Раніше ми розповідали, що через велику кількість нових клієнтів формування рахунків за травень у "Нафтогазі" затрималося. Тому платіжки будуть приходити пізніше.

В особистому кабінеті на сайті my.gas.ua та у чатботах компанії в соцмережах вони будуть доступні після 20 червня. Друковані платіжки надійдуть після 25 червня – їх доставить "Укрпошта", але лише в областях, де немає активних бойових дій.

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