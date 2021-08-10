Українці масово пересідають на б/в авто: топ-5 марок, привезених з-за кордону

В Україні за місяць ввезли 54,5 тис. Іномарок. Колаж: "Сьогодні" / Фото: Getty Images

У липні в Україні зареєстрували рекордну кількість авто, завезених з-за кордону. Тільки за останній місяць 54,5 тисячі вживаних іномарок отримали українські номери.

Як повідомляє Укравтопром, кількість реєстрацій розмитнених авто перевищило ринок нових авто в більш ніж 5,5 разів.

Які авто українці ввозять з-за кордону

Найпопулярнішою маркою серед розмитнених авто став Volkswagen (9,2 тис. авто зареєстрували в Україні за місяць).

Далі за рейтингом йдуть такі авто:

Ford – 4,7 тисячі;

Renault – 4,2 тисячі;

Skoda – 3,6 тисяч.

Opel – понад 3,5 тисячі українських номерів.

Найпопулярнішим старим авто став VOLKSWAGEN Passat – тільки за місяць зареєстрували 3,3 тисячі авто цієї моделі.

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До речі, в Україні за червень виробили 745 одиниць автомобільного транспорту. Це майже на чверть менше показника за травень-2021, зате на 122% більше, ніж в червні минулого року.

Нагадаємо, за 2020 рік Україна витратила на імпорт автотранспорту більш 4,2 млрд доларів. Загалом в країну ввезли 531,4 тис. автомобілів і автобусів. Найбільшим постачальником легковиків була Німеччина.

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