Українці працюватимуть за новими правилами — що зміниться зовсім скоро

Специфіка роботи під час війни дещо змінилася / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Під час війни в Україні змінилися умови взаємодії роботодавців та працівників. Натомість права останніх дещо обмежили.

Про це йдеться у ст. 6 Закону України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" № 2136-IX від 15 березня.

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Так, роботодавець може перевести будь-якого українця з 40 до 60 годин праці (тобто 12 робочих годин за 5 днів) на тиждень. Однак нормальна тривалість робочого дня перевищувати 60 годин не може.

Натомість роботодавець повинен попередити працівника про зміну умов праці. У Державній службі України з питань праці повідомили, що в період дії воєнного стану норми ч. 3 ст. 32 КЗпП та інших законів України про повідомлення працівника про зміну суттєвих умов праці за два місяці не застосовуються. Тож попередити співробітника про те, що замість 8 годин він має працювати 12, можна будь-якої миті.

Серед інших змін на ринку праці:

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роботодавець не зобов’язаний під час війни забезпечувати роботою працівників безстроково, особливо, якщо він не впевнений у тому, що новоприйнятий працівник влаштовуватиме його своїми фактичними трудовими досягненнями;

особливо, якщо він не впевнений у тому, що новоприйнятий працівник влаштовуватиме його своїми фактичними трудовими досягненнями; на час війни скасовується покарання за невчасну оплату праці.

Як захистити себе від беззаконня?

Багатьох українців роботодавці змушують іти у відпустку за власний рахунок, проте законодавство в Україні не передбачає надання відпусток без збереження заробітної плати з ініціативи роботодавця. Тобто написати заяву на відпустку людей ніхто змусити не може.

Так, згідно зі статтями 25, 26 Закону України "Про відпустки", їх оформлення (без збереження заробітної плати) є правом, а не обов’язком працівника.

Надання відпусток, передбачених статтею 25 вищезгаданого закону, здійснюється роботодавцем в обов’язковому порядку за ініціативою працівника, а надання відпусток, передбачених статтею 26 закону, здійснюється за згодою сторін.

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Раніше ми розповідали, що сервіс державних послуг "Дія" створив добірку сервісів, в яких можна знайти собі відповідну зайнятість під час війни.

"Сьогодні" також писали, які професії матимуть найбільший попит після перемоги України над РФ.