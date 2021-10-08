На українців чекає сезонне подорожчання продуктів. Скільки платитимемо

Для певної категорії товарів є характерним сезонне зростання цін / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні з кожним днем дорожчають продукти. Після підвищення цін на цукор та соняшникову олію, зросла вартість м'яса, овочів та інших товарів.

Про це повідомляють "Комментарии".

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Аналітик асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ) Світлана Литвин пояснила, що у вересні 2021 року ціна на соняшникову олію та цукор майже не змінилась. Більше того, цукор навіть знизився на 2%. Тепер 1 кг цукру коштує близько 27,60 грн, а соняшникова олія – 68,50 грн за 1 літр. А очікування гарних врожаїв на насіння соняшнику та цукрових буряків дає підстави для стабілізації ціни.

"Протягом вересня 2021 року відчутно зросли ціни на різні види м’яса. Станом на початок жовтня, в порівнянні з початком вересня, збільшилися роздрібні ціни на яловичину виросли на 12% (близько 179,50 грн/1 кг), курятину на 6% (105 грн/кг) та свинину на 4% (122,20 грн/кг)", - каже Світлана Литвин.

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За її словами, основною причиною такого зростання стало скорочення поголів’я великої рогатої худоби (ВРХ), свиней та птиці через значне подорожчання зернових культур і кормів.

Крім того, для певної категорії товарів є характерним сезонне зростання цін. Наприклад, для овочів "борщового набору". Це пов'язано з закінченням збору урожаю. Ціна на капусту білокачанну зросла на 19% до 7,05 грн, ціна буряка – на 14% до 7,30 грн/кг, цибулі – на 12% до 9,05 грн/кг, картоплі – на 9% до 11,45 грн/кг.

Сезонність вплинула і на ціни на курячі яйця, протягом вересня ціна зросла 8% становить близько 35,20 грн за 10 штук.

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"Саме через фактор сезонності також змінюються ціни на яблука та яйця. За останні місяці роздрібна ціна на яблука знизилася на 23%, і на початок жовтня становить близько 11,90 грн/кг. Наразі спостерігається максимальна пропозиція яблук завдяки розпалу збору врожаю, тому на прилавки потрапляють в достатній кількості яблука по невисокій ціні, які не придатні до тривалого зберігання або ж у виробників немає можливості їх зберігати, що і призвело до зниження ціни", - пояснює Світлана Литвин.

Раніше ми писали, що в Україні очікується подорожчання різноманітних продуктів харчування через сезонний фактор, газову кризу та інфляцію.

Можуть зрости ціни на деякі види м’яса, крупи та хліб, а деякі фрукти та овочі навпаки – подешевшають.

"Сьогодні" з експертом також розбирались, чи буде в Україні різке подорожчання гречаної крупи.