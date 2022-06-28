Українців чекає дефіцит ліків? Що буде з постачанням під час війни

Ціни в аптеках можуть змінитися / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Війна може серйозно змінити ситуацію з цінами та доступністю ліків. Вже у червні ціни на аптечну продукцію, за попередніми підрахунками, зросли на 20%.

Про те, чому так сталося і що буде далі, розповіли експерти UBR.ua

Реклама

За словами генерального директора "Тева Україна" Дмитра Спіцина, компанія продовжує продавати препарати за ціною, яка була зафіксована ще в середині лютого.

Те саме заявив і вітчизняний виробник "Дарниця", але це було лише у два перші місяці війни, а потім через серйозне здорожчання сировини та логістики ціни довелося підняти.

У компанії заявили, що подальше залежатиме від ситуації з доларом та бензином. Вітчизняні виробники зіткнулися ще й з нестачею пакувальних матеріалів.

Реклама

Чи буде дефіцит ліків?

За даними аналітичної компанії Pro-Consulting, через активні воєнні дії на території Київської та Харківської областей знищено більш ніж 20% усіх складів з особливим температурним режимом.

Проте глобального дефіциту на фармацевтичному ринку найближчим часом експерти не прогнозують. Річ у тому, що в Україну надходить велика кількість медикаментів як гуманітарні вантажі, а також від імпортних фармкомпаній.

Наприклад, у німецькій фірмі Bayer заявили, що вже налагодили нову логістику, і стверджують, що ціни на деякі свої позиції не тільки не піднімали, а й знижували.

Реклама

Що буде з цінами найближчим часом?

На жаль, представники компаній не стали називати конкретних цифр та можливих цінових коливань.

У Pro-Consulting зазначили, що найближчим часом на зростання цін на ліки вплинуть девальвація гривні, збільшення собівартості та транспортування продукції.

Якщо говорити про вітчизняних виробників, то по них вдарять витрати, пов'язані з активними бойовими діями.

"З проблемами можуть зіткнутися також люди, яким необхідні вузькоспеціалізовані ліки з Росії, проте їх з високою ймовірністю можна буде замінити препаратами з інших країн. Частка російського імпорту у фармацевтичній продукції в 2021 році не перевищувала 0,5%", - зазначили у Pro- Consulting.

Дефіцит певних критично важливих препаратів (інсулін або L-тироксин) вдалося компенсувати, зазначають аналітики. Зокрема, через виїзд багатьох українців за кордон та завдяки гуманітарній допомозі.

"Сьогодні" писали, який дефіцит чекає українців та без яких продуктів залишаться росіяни.