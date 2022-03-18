Українців обманюють із виплатою 6,5 тис. грн – як працює нова схема

Як не потрапити на вудку шахраїв / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні
Шахраї знайшли новий спосіб обманювати українців та наживатися на війні.
Українці у соцмережах скаржаться, що стали отримувати дивні СМС про нібито нарахування допомоги від держави у розмірі 6,5 тис. грн. У повідомленні також є посилання, на яке просять перейти.
Текст повідомлень приблизно такий: Vam narahovano Groshovadopomoga PB24 6500grn. Zarahuvatu: "посилання".
Проте текст і розмір "допомоги" може бути іншим, головне, що скрізь є фішингове посилання, на яке в жодному разі не можна натискати.
За допомогою такого посилання шахраї можуть викрасти ваши дані й отримати доступ до банківських рахунків або заподіяти шкоду вашому пристрою і вимагати кошти за розблокування.
Афери з орендою житла
Багато українців з початком війни перебралися у відносно безпечні райони країни, зокрема на Закарпаття.
І поки одні приймають переселенців у власних будинках, інші намагаються нажитися на чужому горі.
Злочинці діють за такою схемою: публікують оголошення на сайтах або в соцмережах про наявність житла, а далі чекають на дзвінки від потенційних клієнтів.
Під час розмови виманюють аванс під приводом того, що тепер на житло ажіотажний попит, а потім просто зникають з грошима.
"Сьогодні" також писали, як шахраї орудують у чатах українців і що робити, якщо у вас вкрали телефон.