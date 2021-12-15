Українців каратимуть по-новому: кому загрожує в'язниця за порушення на залізниці

В Україні будуть "садити" за пошкодження або блокування залізничного транспорту / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні пропонується посилити кримінальну відповідальність за пошкодження або блокування залізничного транспорту.

Відповідні зміни вніс Кабінет міністрів України на засіданні 15 грудня.

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За задавання або приймання металобрухту з елементів інфраструктури залізниці каратимуть штрафами, виправними роботами та навіть обмеженням волі:

За заготівлю такого металобрухту пропонують карати штрафом від 1000 до 2500 неоподаткованих мінімумів, виправними роботами на строк до двох років або обмеженням волі терміном до одного року.

За пошкодження шляхів сполучення передбачено штраф від 1500 до 2000 неоподаткованих мінімумів та виправні роботи, обмеження волі до 2 років та навіть позбавлення волі на строк до трьох років.

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Покарання передбачене і за блокування транспортних комунікаці. Можна отримати штраф від 1000 до 1500 неоподаткованих мінімумів, виправні роботи до двох років, арешт до 6 місяців або обмеження волі до трьох років.

Нові ціни "Укрзалізниці"

З 10 грудня компанія "Укрзалізниця" повідомила про зміну розміру комісійного збору при купівлі, поверненні або бронюванні квитка. Він зросте з 22 до 30 грн.

Подорожчають і квитки, але не дуже, в середньому на 3%. У пресслужбі запевнили, що вже у 2022 році не заплановано жодних змін вартості перевезень.

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"Сьогодні" також розповідали, що купівлю деяких квитків спростили, та писали, що "Укрзалізниця" отримала і запустила абсолютно новий потяг.