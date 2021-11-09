Українцям у "червоних зонах" хочуть роздати гроші: хто їх отримає

Бізнесу та найманим працівникам хочуть допомогти / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні
Нардепи запропонували виділити 3 млрд гривень допомоги бізнесу та найманим працівникам у "червоних зонах" адаптивного карантину.
Відповідний законопроєкт вже є на сайті Ради.
3 млрд гривень хочуть направити на соціальну підтримку застрахованих людей, які постраждали через карантин. Гроші будуть виділені за рахунок перевиконання планових показників надходжень у дохідну частину бюджету.
Допомога українцям із комуналкою у "червоній зоні"
Українцям, які мешкають у червоній зоні карантину, на 50% збільшили розмір субсидії, оскільки сім'ї, які вимушено більше часу проводять вдома, витрачають більше електроенергії, води та газу.
Оскільки в Україні субсидії монетизовані, якщо сім'я не почала витрачати більше грошей на комуналку, заощаджене можна залишити на власні потреби.
Раніше експерт розповіла, що деякі представники більшого бізнесу все-таки змогли покращити свої доходи та міцно стоять на ногах.
Також нещодавно ми писали, наскільки сильно нова хвиля коронавірусу може вдарити по українській економіці.