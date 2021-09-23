Українцям спростять порядок отримання пенсій

Уряд ввів віддалену ідентифікацію пенсіонерів в "Дії" / Фото: Колаж: Сьогодні

Одержувачі пенсії і грошової допомоги в Україні зможуть проходити віддалену ідентифікацію за допомогою "Дія. Підпис". Це дозволить їм отримувати виплати без обов'язкової фізичної ідентифікації в відділеннях банків.

Відповідне рішення прийняв Кабінет міністрів України.

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Таким чином для пенсіонерів хочуть полегшити механізм отримання пенсій, щоб запобігти поширенню коронавируса.

"Проєктом акта пропонується прирівняти до фізичної ідентифікації авторизацію одержувача в особистому кабінеті порталу Пенсійного фонду за допомогою віддаленого кваліфікованого електронного підпису "Дія. Підпис", – йдеться в пояснювальній записці до документа.

Підвищення виплат з 1 жовтня

За 400 гривень вже з 1 жовтня 2021 року додадуть 75-річним пенсіонерам. Їхня пенсія складе не менше 2500 гривень на місяць.

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Наступне підвищення пенсії очікується з 1 грудня:

для пенсіонерів у віці від 65 років зі стажем 35 років для чоловіків і 30 років для жінок зросте мінімальний розмір пенсії – буде 2600 грн;

для всіх категорій пенсіонерів буде підвищено рівень мінімальної пенсії на 4,34% (з 1854 до 1934 грн).

Нагадаємо, пенсійний вік жінок, які виходять на пенсію за віком на загальних підставах, зрівнявся з пенсійним віком чоловіків із 1 квітня 2021 року.