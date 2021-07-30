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Українцям підвищать пенсії: кому і коли чекати збільшення в 2021 році

30 липня, 07:00

Ксенія Капустинська

Виплати підвищаться для декількох категорій пенсіонерів, а літнім одержувачам встановлять доплати

Пенсії будут підвищувати / Фото: уніан, Сьогодні

Українцям готують п'ять підвищень пенсій у 2022 році, але зростання виплат планується і до цього. До кінця 2021 року зростуть мінімальні пенсії, а також будуть введені нові доплати за вік. Уже встановлено дати підвищення, нагадали в Пенсійному фонді України.

Графік підвищення пенсій до кінця 2021 року

До слова, пенсіонери старше 80 років вже отримують щомісячну надбавку до пенсії – 500 гривень. А наступного року цю соціальну програму планують розширити на пенсіонерів від 70 до 75 років. Правда, скільки будуть доплачувати їм – поки невідомо.

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Нагадаємо, на доплати за вік зможуть розраховувати тільки ті, у кого достатньо страхового стажу.

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Джерело: Сьогодні

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