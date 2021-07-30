Українцям підвищать пенсії: кому і коли чекати збільшення в 2021 році

Пенсії будут підвищувати / Фото: уніан, Сьогодні

Українцям готують п'ять підвищень пенсій у 2022 році, але зростання виплат планується і до цього. До кінця 2021 року зростуть мінімальні пенсії, а також будуть введені нові доплати за вік. Уже встановлено дати підвищення, нагадали в Пенсійному фонді України.

Графік підвищення пенсій до кінця 2021 року

1 жовтня – зростання мінімальної пенсії у зв'язку з підвищенням мінімальної зарплати. З цієї дати мінімальна пенсія становитиме 2500 гривень, а мінімальна зарплата – 6500 гривень.

1 жовтня – також вводиться щомісячна доплата в 400 гривень для пенсіонерів у віці від 75 до 80 років . Ці виплати планували впровадити з липня, але влітку в бюджеті не вистачило грошей.

. Ці виплати планували впровадити з липня, але влітку в бюджеті не вистачило грошей. 1 грудня – зростання мінімальної пенсії за віком у зв'язку з підвищенням прожиткового мінімуму. З тієї ж причини виростуть доплати за понаднормовий стаж.

До слова, пенсіонери старше 80 років вже отримують щомісячну надбавку до пенсії – 500 гривень. А наступного року цю соціальну програму планують розширити на пенсіонерів від 70 до 75 років. Правда, скільки будуть доплачувати їм – поки невідомо.

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Нагадаємо, на доплати за вік зможуть розраховувати тільки ті, у кого достатньо страхового стажу.