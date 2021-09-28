Українцям перерахують пенсії. Хто отримає надбавку

Максимальну пенсію отримують одиниці / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні з 1 грудня перерахують розмір максимальної пенсії – українці отримають надбавку в розмірі 930 гривень.

Про це йдеться в бюджеті Пенсійного фонду України на 2021 рік.

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Згідно з офіційними даними, з 1 грудня максимальна пенсія підніметься з 19 340 до 20 270 гривень. Це пов'язано з підвищенням прожиткового мінімуму.

На такі виплати можуть розраховувати українці, у яких мінімум 35 років стажу, а зарплата була вище середнього.

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Зазначимо, що виплати у більшості пенсіонерів становлять близько 3000 гривень. А максимальну пенсію отримують одиниці.

Середня пенсія по Україні

Середня пенсія в Україні – від 2001 до 3000 грн. Саме таку суму отримують 38,3% пенсіонерів (4,19 млн людей).

Пенсію менше 2000 грн отримують 15,6% пенсіонерів (1,7 млн людей);

від 3001 до 4000 грн отримують 19,4% пенсіонерів (2,13 млн людей);

від 4001 до 5000 грн отримують 9,3% пенсіонерів (1 млн людей);

від 5001 до 10 тис. грн отримують 13,5% пенсіонерів (1,47 млн людей);

більше 10 тис. грн отримують 3,9% пенсіонерів (433,5 тис. людей).

Підвищення виплат з 1 жовтня

По 400 гривень вже з 1 жовтня 2021-го додадуть 75-річним пенсіонерам. Їхня пенсія складе не менше 2500 гривень на місяць.

Наступне підвищення пенсії очікується з 1 грудня:

для пенсіонерів у віці від 65 років зі стажем 35 років для чоловіків і 30 років для жінок зросте мінімальний розмір пенсії – буде 2600 грн;

для всіх категорій пенсіонерів буде підвищено рівень мінімальної пенсії на 4,34% (з 1854 по 1934 грн).

Нагадаємо, пенсійний вік жінок, які виходять на пенсію за віком на загальних підставах, зрівнявся з пенсійним віком чоловіків із 1 квітня 2021 року.