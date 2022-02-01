Україна вперше в історії імпортує газ з Угорщини

Вперше Угорщина запустила поставку газу в Україну / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

1 лютого 2022 року Угорщина запустила поставки газу в Україну.

Про це повідомив генеральний директор ТОВ "Оператор ГТС України" Сергій Макогон у Facebook.

Реклама

Він зауважив, що раніше система працювала лише у напрямку з України до Угорщини, проте, завдяки проведеним технічним заходам, зʼявилася можливість транспортувати газ в обидва боки.

Сергій Макогон також уточнив, що угорський напрямок став другим після Словаччини гарантованим маршрутом постачання газу в Україну навіть у разі відсутності транзиту.

"Відкриття цього напрямку створило можливість для трейдерів організовувати постачання в Україну скрапленого газу LNG з терміналу у Хорватії", — наголосив Макогон.

Реклама

Польща та Україна побудують спільний газопровід

Дві сусідні держави домовилися про будівництво спільного газопроводу. Це допоможе збільшити обсяги поставок газу на схід.

За словами прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького, Україна вже отримує допомогу від Польщі, яка продає нам газ, проте мова йде здебільшого про збільшення потужності передачі газу.

Нагадаємо, газ в Європі різко впав у ціні. Експерти серед можливих причин вбачають різке збільшення поставок російського газу через територію України.

Реклама

Проте раніше була інформація, що ЄС готується до можливої зупинки поставок газу з РФ. Запаси газу вже (станом на 31 січня 2022 року) впали на 40%.