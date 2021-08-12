Україна стала № 1 в світі з експорту олії: ТОП-3 країн-покупців

Україна отримує 11% експортної виручки від продажу олії / Фото: AFP, Сьогодні

Україна утримала перше місце в світі з експорту соняшникової олії. Крім того, наша країна також є найбільшим виробником цього продукту. Його продажі за кордон приносять 11% від всієї експортної виручки держави.

Такі дані оприлюднили аналітики Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ).

Три головних покупці української олії

Індія – 31% українського експорту, 1,9 млн тонн олії. Китай – 20%, 1,2 млн тонн. Нідерланди – 10%, 0,6 млн тонн.

На кожному з цих ринків 2020 року українські постачальники займали лідируючі позиції з часткою 75% в Індії, 59% – в Китаї і 87% – в Нідерландах.

Кому Україна продає соняшникову олію / Фото: УКАБ

Ціни на олію

2021 року українці зіткнулися з небувалим подорожчанням соняшникової олії на внутрішньому ринку – її продавали по 60 гривень. Ціни всередині країни зросли, оскільки на світовому підвищилася вартість олійних культур, як і інших сировинних товарів. Тільки з серпня-2020 по березень-2021 ціна соняшнику в Україні злетіла вдвічі.

Експерти навіть заговорили про можливе обмеження експорту цього продукту. Але заборона на експорт призвела би до скорочення посівів, а отже – дефіциту соняшникової олії вже до осені-2021. Тому уряд не наважився на такий крок.

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У липні, за даними Держстату, ціни на соняшникову олію в Україні впали. Щоправда, зовсім небагато – менше ніж на 1%.

Нагадаємо, ціни на цукор в Україні теж різко злетіли: за кілограм білого золота споживач повинен викласти більше долара. Виробники нарікають на поганий урожай цукрових буряків минулого року.

У переліку несприятливих погодних умов для солодкої культури називають посуху і пилові бурі. А експерти кажуть, що підстав для такого стрибка цін немає, і пояснюють це картельною змовою.

Шокує українців і вартість фруктів цього року.

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