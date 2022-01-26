Україна розробила план розвитку зеленої енергетики: що запрацює по-новому

Що зміниться в Україні зовсім скоро / Фото: Колаж: Сьогодні

В України з’явився Національний план з розвитку відновлюваної енергетики до 2030 року.

Про це повідомляє пресслужба Держенергоефективності.

Реклама

Проєкт не просто ухвалять, а винесуть на громадське обговорення до 20 лютого.

Зазначається, що в Нацплані не лише визначають мету, а й передбачають конкретні заходи для збалансованого розвитку галузі.

У документі визначено, що у 2030 році Україна має споживати енергію з поновних джерел на рівні 27%, зокрема у таких секторах:

Реклама

електроенергетика – 25%;

опалення та охолодження – 35%;

транспорт – 14%.

Значну увагу в Нацплані приділяють забезпеченню сталості генерації об’єктів поновної генерації та підвищенню надійності, оскільки перед Україною значні технічні та економічні виклики.

Планують запровадити також механізм видачі гарантії походження електроенергії і стимулювати використання зеленої енергетики у транспортному секторі.

Документ передали на погодження в органи виконавчої влади.

Реклама

Україна може стати водневим хабом

За словами радника міністра закордонних справ з питань розвитку водневої економіки Олександра Рєпкіна, зелений водень може допомогти Україні позбавитися енергетичної залежності.

Він нагадав, що в липні 2020 року Україна стала унікальним партнером Євросоюзу у виробництві та постачанні водню.

На думку Рєпкіна, таку нагоду ми не маємо права проґавити, оскільки це може принести Україні мільярдні інвестиції та зробити її головним водневим хабом Європи до 2050 року.

"Сьогодні" також писали, коли Україна почне виробляти власний водень та яка в країні ситуація із сонячною енергетикою.