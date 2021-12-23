Україна продовжила торговельне ембарго: що не можна буде завозити із Росії

Україна продовжила заборону на ввезення товарів із РФ / Фото: Колаж: Сьогодні
Україна продовжила дію заборони на постачання значного переліку російських товарів на 2022 рік, як відповідь на обмежувальні заходи з боку РФ.
Відповідну постанову ухвалили на засіданні Кабінету міністрів 23 грудня.
Основні товари, що входять до переліку заборонених, – це м’ясо, риба, шоколад, кава, печиво, цукерки, лікарські засоби, одяг, добрива, вагони, трактори, папір.
Такий захід є відповіддю на ембарго для українських товарів, запроваджене Росією 2016 року. Перелік двічі розширювався 2021 року, наголошується у пояснювальній записці про проекту постанови.
Чому Україна імпортує овочі з РФ?
Цьогоріч обсяг імпорту з інших країн до України почав швидко зростати. Цікаво, що ми завозимо зовсім не екзотичні фрукти, а всім відомі:
- свинину (Польща, Нідерланди, Данія);
- сало (Польща);
- овочі (Росія, Туреччина);
- молокопродукти (Євросоюз);
- молоко (Євросоюз).
За словами члена економічного клубу Олега Пендзина, причини цього різні. Наприклад, м’ясо Україна імпортує через падіння поголів’я худоби та подорожчання комбікорму, а от з овочами – інша історія.
Огірки потрапляють до України з Російської Федерації і всьому виною – високі ціни на енергоносії. У зимовий період такі овочі можна вирощувати лише в парниках, які стають надзвичайно дорогими для українських підприємців.
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