Україна продовжила торговельне ембарго: що не можна буде завозити із Росії

Україна продовжила заборону на ввезення товарів із РФ / Фото: Колаж: Сьогодні

Україна продовжила дію заборони на постачання значного переліку російських товарів на 2022 рік, як відповідь на обмежувальні заходи з боку РФ.

Реклама

Відповідну постанову ухвалили на засіданні Кабінету міністрів 23 грудня.

Основні товари, що входять до переліку заборонених, – це м’ясо, риба, шоколад, кава, печиво, цукерки, лікарські засоби, одяг, добрива, вагони, трактори, папір.

Такий захід є відповіддю на ембарго для українських товарів, запроваджене Росією 2016 року. Перелік двічі розширювався 2021 року, наголошується у пояснювальній записці про проекту постанови.

Реклама

Чому Україна імпортує овочі з РФ?

Цьогоріч обсяг імпорту з інших країн до України почав швидко зростати. Цікаво, що ми завозимо зовсім не екзотичні фрукти, а всім відомі:

свинину (Польща, Нідерланди, Данія);

сало (Польща);

овочі (Росія, Туреччина);

молокопродукти (Євросоюз);

молоко (Євросоюз).

За словами члена економічного клубу Олега Пендзина, причини цього різні. Наприклад, м’ясо Україна імпортує через падіння поголів’я худоби та подорожчання комбікорму, а от з овочами – інша історія.

Огірки потрапляють до України з Російської Федерації і всьому виною – високі ціни на енергоносії. У зимовий період такі овочі можна вирощувати лише в парниках, які стають надзвичайно дорогими для українських підприємців.

Реклама

"Сьогодні" також писали, чому Україна імпортує так багато сиру з Європи.