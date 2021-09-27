Україна отримає 9 млн дол. від США: на що підуть кошти

Україна підписала додаткову угоду з USAID на 9 млн дол. / Фото: Колаж: Сьогодні
Україна уклала додаткову угоду із USAID на 9 млн дол. у сфері розвитку.
Про це 27 вересня повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
З них, 7 млн дол використають для поліпшення здоров'я українців, а інші 2 млн підуть на забезпечення зростання економіки.
"Життя та здоров’я людей завжди є пріоритетом держави. Завдяки цій угоді Україна зможе спрямувати додатковий фінансовий ресурс на посилення спроможності медичної системи та підвищення ефективності лікування хвороб", – розповів Шмигаль.
З боку України угоду підписував прем'єр-міністр Денис Шмигаль, а з іншого – директор місії USAID в Україні Джеймс Хоуп.
Прем'єр також подякував партнерам за співпрацю і допомогу у відновленні під час пандемії коронавірусу.
Крім цього, в Кабміні повідомили про плани реалізації проектів з міжнародної підтримки, які будуть сприяти впровадженню реформи децентралізації на різних рівнях.
Про це також заявив прем'єр-міністр Шмигаль під час відкриття проекту "Підвищення ефективності роботи та підзвітності органів місцевого самоврядування (ГОВЕРЛА)".
Метою проекту є створення комфортних умов проживання для людейу громадах та підвищити якість і доступність соціальних і державних послуг у регіонах.
На реалізацію виділено майже 74 млн дол. і п'ять років, а також визначено три пілотні регіони – Волинська, Львівська та Полтавська області.
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