Україна має обмежити експорт брухту, щоб зберегти конкурентоспроможність металургії, – експерт

Лом, перероблений в Україні, приносить державі на порядок більше, ніж проданий за кордон, заявив президент Укрметаллургпрому

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Європейські країни одна за одною закривають експорт металобрухту, щоб допомогти своїм металургійним підприємствам. До того ж, тонна брухту, вивезеного з України, дає у держбюджет мізер – усього 58 євро експортного мита. Водночас, ця тонна, перероблена у метал, дає набагато більше. Про це заявив президент ОП "Укрметалургпром" Олександр Каленков на робочій нараді в Мінекономіки, присвяченій тимчасовій забороні експорту металобрухту, повідомляє "Оbozrevatel".

"Одна тонна брухту, яку експортували, приносить у бюджет держави мізер. А тонна брухту, яка перероблена у сталь і експортована, приносить у чотири рази більше. А порахувати загальний економічний ефект з урахуванням робочих місць, то зрозуміло, що лом, перероблений в Україні, набагато більше приносить державі Україна", – пояснив Каленков.

За його словами, ще одна причина, чому українська влада повинна обмежити експорт брухту з нашої країни – спотворення конкуренції на світових ринках не в нашу користь. Причина у тому, що з України експорт брухту йде в Туреччину і у російський анклав – ПМР, Придністровську Молдовську республіку. При цьому в Туреччині вся металургійна галузь має грандіозну державну підтримку, але турецький ринок – повністю закритий для української металопродукції, сказав Каленков.

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"Це спотворює нормальний конкурентний стан на ринку. Фактично, на ринку існує недобросовісна конкуренція, оскільки Туреччина і ПМР отримують величезні дотації й кульові енергоресурси. Тому вони можуть завищувати ціни і вигрібати весь брухт, який формується на ринку України. Нам потрібно прибрати на ринку недобросовісну конкуренцію. Тоді всередині України складеться ринкова ціна на металобрухт", – резюмував Каленков.

Раніше аналітики дослідницької компанії Wood Mackenzie порахували, що використання металобрухту є ключовим фактором для скорочення викидів СО2. Так, за даними асоціації WorldSteel, у 2020 році частка електрометалургії в Україні склала 5,5%, Росії – 32%, Європі – 42%, Туреччині – 69%. При цьому для виплавки 1 т сталі в електродугових печах потрібна 1,1 т брухту, значить для збільшення частки електрометалургії в Україні до 20-30% додатково буде потрібно 3,3-5,5 млн т брухту.

Раніше народний депутат, член парламентського комітету з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський заявив, що мито на експорт металобрухту дозволить Україні зберегти європейський екологічний курс і зберегти десятки тисяч робочих місць.