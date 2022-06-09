Дивує всіх! Що відбувається з курсом долара на чорному ринку

Скільки коштує долар 9 червня / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Ранок 9 червня долар розпочав з падіння. Якщо 8 червня ми спостерігали невелике підвищення, то наразі валюта повернула у напрямку зниження.

Про це свідчать дані спеціалізованого сайту "Курс України".

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Так, станом на ранок четверга, 9 червня, середній курс продажу становив 35,25 грн (8 червня він був 35,36 грн/дол), а середній курс купівлі – 35,08 грн (35,10 грн/дол).

Динаміка курсу долара / Фото: скріншот

Найнижчий курс продажу, який нам вдалося знайти, - 35,1 грн/дол., а найвищий – 35,4 грн/дол.

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Що чекати українцям від ринку валют

Раніше "Сьогодні" писали, що в Україні зараз діє чотири валютних ринки, а саме: безготівковий, картковий, готівковий та чорний. Банкір Андрій Олійник пояснив, що на безготівкові та карткові розрахунки впливає насамперед виторг від експорту, обсяги міжнародної допомоги та розрахунки з Visa і MasterCard.

А от на готівковому та чорному ринку виник шалений попит на готівкову валюту. Впливають на курс валют також обмеження від НБУ і конвертація отриманих виплат українцями в долари.

На чорний ринок, за словами експерта, впливати особливо немає можливості. Бізнес заклав у ціни послуг наявні готівкові курси, тож навіть якщо вони знизяться, то ціни – ні. Тож українцям слід замислитися про те, щоб відкласти купівлю валюти за діючим курсом.

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Раніше ми розповідали, коли Нацбанк готовий відмовитися від фіксованого курсу американської валюти і до чого це може призвести.

Також ми писали, чому Нацбанку все-таки доведеться це зробити.