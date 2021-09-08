У заробітчан можуть виникнути проблеми з отриманням віз до Польщі

Українцям радять встигнути оформити всі документи до листопада / Фото: колаж "Сьогодні"

У листопаді можуть виникнути проблеми з видачею робочих віз до Польщі через затягування тендера з вибору візового центру для польського посольства.

Про це пише керівник інформаційно-аналітичного центру "Прості рішення" Віталій Матарикін в колонці на порталі Коментарі.

"Якщо хтось планує влаштовуватися на роботу в Польщу в найближчі місяці, то краще поспішити з оформленням робочих віз. Інакше є вірогідність не потрапити на заробітки з технічних причин – через проблеми з їх видачею. При нинішніх розкладах вже в листопаді нікуди буде нести документи для дозволу на в'їзд (до Польщі. – "Сьогодні") ", – вважає експерт.

Отже, діючий оператор не зможе надавати послугу через закінчення довгострокового контракту, а новий не встигне підготувати необхідну технічну базу.

У тендері перемогла польська компанія Personnel Service, але підсумки конкурсу в червні оскаржили три з п'яти учасників. Розгляди йдуть вже три місяці. Повторне рішення тендерної комісії очікується у вересні.

На думку Матарикіна, така ситуація з візами шкодить інтересам двох країн. Але страждають від цього більше українці, у них не вийде за короткий час знайти заміну польському напрямку. Процес не прискорять навіть переговори про збільшення квоти на трудових мігрантів з іншими країнами, які вже веде Україна.

"Польща, звичайно втратить пару відсотків ВВП. На польські заводи і ферми не приїдуть сотні тисяч кваліфікованих співробітників, але хто ж знав, що все так закрутиться. Зате ця історія може стати хорошим прикладом, як гонитва за легкими грошима здатна поставити під удар економіку цілої країни", – йдеться в матеріалі.

Пільги для працівників

Уряд Польщі готує податкові пільги для українських підприємців і трудових мігрантів.

Йдеться про урядову програму "Польський Лад", яка передбачає, що:

працівники в перший рік після переїзду в Польщу будуть платити в два рази менше податків, ніж самі польські громадяни;

протягом наступних трьох років вони зможуть забрати 50% від податку, сплаченого за попередній рік.

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