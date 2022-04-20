У росіян відберуть навіть пенсії: чому крах економіки РФ не зупинить Путіна

Яку роль економіка РФ грає у війні / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Щоб припинити війну, потрібно перекрити канали фінансування армії і в першу чергу скрушити необхідно російську економіку, вважають багато українців.

Без цього не обійтися, підтверджують експерти, проте те, що крах економіки РФ закінчить війну на жаль - малоймовірно.

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Президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко стверджує, що по суті дефолт у Росії вже настав і економіка неймовірно страждає, але це не зупинить Путіна.

Якщо йому будуть потрібні гроші на армію, диктатор готовий буде забрати їх із будь-якої частини бюджету, навіть пенсії, стверджує експерт.

"До 1998 року в економіки Росії було вперше чудове піднесення. Люди почали їздити курортами, смітити грошима і всі думали, що це буде продовжуватися вічно і коли Кирієнко оголосив дефолт, хоча він був пльовим, за рублевими облігаціями, почалася проблема у всій економіці", – розповідає аналітик.

Інвестори тоді почали тікати з Росії і всі були налякані, а зараз, за словами Охріменка, економіка вже летить у прірву.

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"Економіка Росії зараз дуже сильно втрачає, але навіть якщо вона втратить все що завгодно, йому начхати – він знайде гроші, забере пенсії, забере зарплати у бюджетників і дасть гроші на війну", – каже експерт.

Фінансовий аналітик Олексій Лупоносов також вважає, що санкції, зокрема газове ембарго, абсолютно необхідні для приборкання Путіна, але безпосередньо зупинити війну вони не зможуть.

За словами експерта, чим більше погіршуватиметься життя росіян, тим більше їх напускатимуть на українців і переконуватимуть, що саме через Україну вони так погано живуть.

"Чим гірше зараз житимуть прості росіяни, тим більше Путін отримає солдатів, які готові воювати за тарілку супу та за можливість пограбувати Україну", – каже аналітик.

Лупоносов підкреслює, що зараз ситуація в Росії дуже парадоксальна, оскільки країна таким чином перебуває у досить плачевному стані і люди там живуть за принципом: "чим гірше, тим більше хочеться воювати".

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"Ви думаєте, вони зараз нормально годують солдатів? Вже зараз армія не одягнена і не взута, ці люди, як сарана, приходять і вижирають усі запаси українців. Зупинити війну може лише одне – поганого хлопця з автоматом може зупинити лише добрий хлопець з автоматом", – розповідає експерт.

На думку економіста, війну зараз росіяни сприймають як можливість заробити, оскільки у їхній країні таких можливостей дедалі менше.

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