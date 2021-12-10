У клієнта Monobank зняли 1300 євро з "порожньої" картки – як це сталося

Як гроші можуть списати навіть із вашої заблокованої картки / Фото: Колаж: Сьогодні

Клієнт Monobank виявив несанкціоноване списання 1300 євро зі своєї карти і ще залишився винен банку.

Про це чоловік залишив відгук на сайті "Мінфін".

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За словами клієнта Monobank, у жовтні цього року він орендував авто в Іспанії та залишав депозит за орендовану машину. Після повернення автомобіля гроші надійшли на його картку без проблем.

Проте перевипустивши карту, чоловік виявив, що на його рахунку в євро баланс замість 0 становить мінус 1300 євро.

Тоді клієнт звернувся в службу підтримки, де просто розвели руками і порадили погасити заборгованість, яка виникла.

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"Поки всі з'ясовували, виявилося, що списання сталося за пошкодження авто (через два місяці!). Крім того, як погасити мінус — підтримка нічого не говорить. У результаті ініціював запит чарджбека, оскільки що списання відбулося без моєї згоди і на момент здачі авто, також як весь цей час – жодних листів і не було", – йдеться у відгуку.

Найбільше чоловіка цікавить, як списання могло статися з карти з нульовим балансом, разом з тим не запросивши у власника жодного підтвердження, а також чому банк не заблокував цю транзакцію, як підозрілу.

Що відповіли у Monobank?

Співробітники фінустанови відреагували на відкликання та написали, що торгова точка може надіслати підсумковий запит на взаєморозрахунок за наданою послугою і банк не може заблокувати таку транзакцію.

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За словами співробітників банку, таке списання може пройти незважаючи на встановлений інтернет ліміт, нульовий баланс і навіть заблоковану картку.

Однак зазначили, що якщо клієнт не згоден з таким списанням, банк може розпочати диспут та оскаржити списання цієї суми.

Що змінилося у роботі Monobank

З 1 грудня інтернет-банк зменшує розмір кешбеку та миль для клієнтів.

Також тепер, коли карткою Monobank клієнти розплачуватимуться в магазині, розмір кешбеку буде на 25% менше, ніж раніше.

Зміна не стосуватиметься лише тих категорій кешбеку, які надають банки партнери.

"Сьогодні" також розповідали про 10 прихованих функціях Monobank і писали, що шахраї створили фейкові сайти українських банків.