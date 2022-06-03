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Тюрма за дорогу гречку і бензин? Що буде з тими, хто наживається на війні

Уляна Лебич
3 червня, 12:19
На необгрунтоване підвищення цін на соціально значущі продукти держава планує реагувати дуже жорстко

Спекулянти, які наживаються на війні, будуть відповідати перед законом / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

В Україні планують встановити кримінальну відповідальність за правопорушення у сфері формування та застосування цін і тарифів на соціально значущі товари.

Про це йдеться у законопроєкті №7425, повідомляє парламентська газета "Голос України".

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Як зауважив нардеп від "Слуги народу" Сергій Кузьміних, який власне і зареєстрував відповідний законопроєкт у Верховній Раді, особливу увагу Україна повинна приділяти необгрунтованому підвищенню цін на таку категорію товарів:

  • борошно пшеничне;
  • макаронні вироби;
  • батон;
  • хліб;
  • крупу гречану і вівсяну;
  • свинину, яловичину, птицю (тушку курячу);
  • молоко;
  • олію;
  • сметану, яйця, масло;
  • капусту, цибулю, буряк, моркву;
  • бензин (А-92, А-95) та ін.