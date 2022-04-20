Туз у рукаві? Як Росія може шантажувати світ для скасування санкцій

Росія намагатиметься позбутися санкцій? / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Російська Федерація, яка раніше вимагала від європейських країн оплачувати газ лише рублями, може організувати нову схему шантажу, щоб змусити Європу відмовитися від санкцій, запроваджених за війну в Україні.

Про це написав на своїй сторінці у соціально мережі Facebook керівник Інституту чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко.

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За його словами, деякі країни вже найближчим часом зіткнуться з тим, що Росія шантажуватиме світову спільноту зерновим питанням.

"Україну вони майже відрізали від світового зернового ринку (наш експорт зерна нині близько 500 тисяч тонн на місяць, до війни – 5 млн тонн на місяць). Розблокувати український експорт зерна через порти Чорного моря вони до закінчення війни 100% не будуть, хоч би яке "глибоке занепокоєння" щодо перспектив голоду в африканських країнах не демонстрували ООН та інші міжнародні організації", – йдеться у повідомленні.

На думку Андрія Клименка, тоді РФ пропонуватиме збільшити експорт російського зерна замість українського. Пропозиція може бути озвучена не відразу – Росія чекатиме, коли ціни на зерно максимально зростуть.

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"Ну й щось вимагатиме на заміну. Навіть, зрозуміло що – скасування санкцій. Тому світовим лідерам виробництва зерна потрібно вже зараз вирішувати, як замістити на ринку не лише українське, а й криваве російське зерно", – зазначає Андрій Клименко.

Зерно дорожчає на тлі війни та посухи в США

Тим часом вартість зерна на світових ринках продовжує зростати. Так, у США за вівторок, 19 квітня, пшениця подорожчала на 1,75-2,76% через несприятливу для посівів погоду.

Тим часом, експорт російського зерна триває, незважаючи на санкції за розв'язану війну в Україні. Все тому, що російська пшениця дуже дешева, тому на неї серйозний попит.

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Раніше ми розповідали, що влада Росії вигадала спосіб, як обійти ембарго на нафту, і писали, що коли Сербія планує відмовитися від постачання газу з РФ.