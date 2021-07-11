ТЕС змушені скорочувати виробництво через спекулянтів на енергоринку, – Гриб

Теплові електростанції вже понад 2 місяці працюють при ціні на електроенергію нижче собівартості, заявила нардеп

/ Фото: freepik.com

Теплові електростанції змушені зупиняти виробництво через дії спекулянтів-посередників на ринку електричної енергії.

Про це повідомила народний депутат Вікторія Гриб, інформує "Politeka".

"Дії спекулянтів на ринку електричної енергії поставили під загрозу функціонування енергосистеми. Теплові електростанції вже більше 2 місяців працюють при ціні на електроенергію нижче собівартості. Зараз вони змушені зупиняти виробництво, не маючи коштів для оплати вугілля і газу, як ми це вже бачимо на прикладі Слов'янської ТЕС", - повідомила нардеп на своїй сторінці в Facebook.

Вона зазначила, що все це в кінцевому підсумку призведе до вимушеного простою вугільних шахт і зростання заборгованості по зарплатах перед шахтарями.

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"Штучна криза, яку створили спекулянти і перекупники електроенергії, позбавить робочих місць тисячі шахтарів і енергетиків. Це пряма загроза національній безпеці, яку влада відмовляється помічати", - додала Гриб.

Вона закликала прем'єр-міністра Дениса Шмигаля скликати антикризовий енергетичний штаб і втрутитися в ситуацію. "Вже сьогодні можна з упевненістю говорити, що спровокована НКРЕКП криза має єдину мету: виправдати своє бажання Регулятора відновити імпорт російської електроенергії з 1 жовтня цього року", - підсумувала Гриб.

Нагадаємо, на початку липня через дії трейдерів-спекулянтів ціна на електроенергію обвалилася до історичного мінімуму. Згідно з висновком тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, ряд трейдерів-спекулянтів безпосередньо пов'язані з керівником НКРЕКП Валерієм Тарасюком. ТСК встановила 3 компанії з оборотом у 15 млрд грн, оформлених на друзів або родичів, підлеглих глави НКРЕКП.