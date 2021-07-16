ТЕС працюють на максимальній потужності в умовах кризи і підвищеної аварійності обладнання, – ДТЕК

Фото: ДТЕК

Випадки аварійних ремонтів енергоблоків ТЕС різко зросли через підвищене навантаження на обладнання в умовах системної кризи в галузі. Про це йдеться в заяві компанії "ДТЕК Енерго", повідомляє "Главком".

"В умовах, коли через аномально низькі ціни, які не покривають мінімальної собівартості виробництва будь-якого виробника електроенергії, дві третини енергоблоків ТЕС і третина блоків АЕС були змушені зупинитися, ТЕС "ДТЕК Енерго" працювали на максимумі. Але працювати у такому кризовому режимі тривалий час технічно неможливо", – йдеться у заяві компанії.

Станом на 15 липня ряд енергоблоків ТЕС "ДТЕК Енерго" були змушені вийти в аварійний ремонт.

"Ручне управління ціноутворенням, нестабільність і дисбаланси, викликані бездіяльністю регулятора ринку в питанні цінових маніпуляцій трейдерів-спекулянтів, накопичені і непогашені борги перед учасниками балансуючого ринку, викликали гострий дефіцит оборотних коштів для підготовки генерації до опалювального сезону. Мова, насамперед, про необхідність закупівлі палива, ремонту і підтримки обладнання в належному технічному стані", – повідомили у "ДТЕК Енерго".

Компанія у черговий раз закликала НКРЕКП, профільне міністерство та інші зацікавлені сторони невідкладно втрутитися у ситуацію, виправити дисбаланси, нестабільність і ручне управління на ринку, що призвели генерацію до втрати ліквідності.

Нагадаємо, на початку липня ціни на електроенергію впали до рівня у 2-3 рази нижче собівартості через маніпуляції спекулянтів і посередників.

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У результаті 6 липня припинила роботу Слов'янська ТЕС "Донбасенерго" і ряд ТЕЦ у Києві і Харкові. Запаси вугілля за два тижні впали на 14% – до 1,1 млн тонн.

Компанія "Донбасенерго" причиною аномального обвалу цін назвала "систематичні маніпуляції на ринку, а також недосконалість регуляторних норм".

За даними депутатів – членів Тимчасової слідчої комісії, ціновими маніпуляціями на ринку електроенергії займалися близькі до керівництва НКРЕКП компанії-посередники.

Зокрема, депутати ідентифікували три компанії із річним оборотом 15 млрд грн, оформлені на родичів підлеглих глави НКРЕКП Валерія Тарасюка.

Через зупинку ТЕС лідер профспілки гірників Михайло Волинець попередив про ризик зупинки вугільних шахт.