Тепер офіційно: голова Фонду державного майна подав у відставку

Глава Фонду державного майна подав у відставку / Фото: Колаж: Сьогодні

Голова Фонду державного майна Дмитро Сенніченко офіційно подав у відставку, а також спростував чутки про те, що йде з посади через невдалу приватизацію заводу "Більшовик".

Про це він повідомив на прес-конференції у четвер, 18 листопада.

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"Відставка – це моє особисте бажання та мої плани", – сказав Сенниченко.

Сенниченко був очільником ФДМ трохи більше двох років, він очолив відомство 19 вересня 2019 року.

За його словами, він і збирався саме стільки пробути на цій посаді.

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"У своєму першому інтерв'ю я сказав, що ставлю собі планку у 2 роки. Я поставив чіткі цілі, зібрав команду та забезпечив процеси, які можуть продовжуватися і без мене. Учора Facebook мені написав: "Два роки минуло". Тому час йти далі. Реформи тривають", – каже голова ФДМ.

Однак процедуру ще не завершено, тепер за звільнення Сенниченка з посади мають проголосувати депутати Верховної Ради, а коли це станеться – поки невідомо.

"Я написав заяву, зустрівся з президентом України, пояснив йому свою мотивацію. Я написав заяву і зареєстрував її у Верховній Раді України і чекаю на рішення. Рішення про моє призначення чи звільнення приймає Верховна Рада. Зараз я працюю, команда працює... Коли буде голосування, я не знаю", – сказав він.

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Причини звільнення Сенниченко

Про заяву на відставку стало відомо з неофіційних джерел ще 16 листопада і за даними різних джерел у цього можуть бути дві причини – незадоволеність окремих представників політикуму приватизацією.

А друга причина – це скандальна приватизація "Більшовика" у Києві, яку експерти вважають не прозорою і навіть називають "договірником", а Сенніченко заперечує її зв'язок зі своїм звільненням.Раніше

"Сьогодні" вже розбиралися, чому приватизація київського заводу пройшла з таким скандалом.