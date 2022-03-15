Тягнуть все, що не прибито цвяхами: як окупанти обкрадають українців під час війни

Російські окупанти обкрадають українців / Фото: Getty Images, Reuters, Колаж: Сьогодні

Після початку війни на території України російські окупанти не просто знищують українські міста та села, а й не гребують ні свійською птицею, ні технікою, ні коштовностями українців. Цим користувачі соцмереж часто діляться на своїх сторінках, також подібну інформацію загарбники озвучують під час телефонних дзвінків.

"Сьогодні" розповість вам, як російські військові під час війни грабують українців.

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Денацифікація — це викрадення окупантами курей

Тільки до Скадовська (місто в Херсонській області) зайшли окупанти, їм до душі, можемо припустити, припала справа грабунку. Як інформує місцеве видання "МОСТ", жителі міста своїми очима бачили, як під приводом перевірки російські військовослужбовці буквально обкрадали людей та тягли все, що не прибито цвяхами.

Слідом за окупантами зникала будь-яка їжа, матраси і домашня птиця, яку вони варварськи забивали посеред білого дня.

Відео із соцмереж

Також російські солдати погоріли на крадіжці ноутбуків і комп'ютерів у місцевих органів влади, а також обікрали будинок співробітника СБУ.

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"У мене дофігіща срібла нового"

Як стало відомо з розмови окупанта з рідними, за інформацією УНІАН, вони не приховують, що "план захоплення України" не спрацював, водночас продовжують вбивати та грабувати мирне населення.

За його словами, він буде в Україні доти, доки можна буде заробити на цьому. У нього вже "дофігіща срібла нового", яке родичка пропонує привезти додому.

Не оминають і поліцію

У неділю, 6 березня, російські окупанти обікрали відділення поліції у місті Ізюм Харківської області. Про це розповів начальник слідчого управління Головного управління Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.

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Окупанти зламали двері в усі службові кабінети відділу поліції, усе поперевертали, а сейфи зламали. Загарбники вкрали канцелярські прилади, обігрівачі, жорсткі диски з комп’ютерів.

Таких випадків чимало, їх, як-то кажуть, на пальцях не злічити. Згадаймо, як українська телеведуча Леся Нікітюк опублікувала пост в Instagram про те, як російські окупанти обіцяють привезти жінкам норкові шуби, телевізор і навіть блендер.

Крадуть, бо залишились без "розкоші"?

Міністерство торгівлі США опублікувало список предметів розкоші, які заборонені до ввезення в Росію з 16 березня.

До заборонених належать такі товари:

алкоголь (шампанське, віскі, бурбон, текіла, ром тощо);

жіночі сумочки та валізи;

тютюнові вироби (сигари, трубковий тютюн, нюхальний та жувальний тютюн тощо);

коштовне каміння та ювелірні вироби;

косметика та парфумерія (туалетна вода, засоби для макіяжу, догляд за шкірою тощо);

хутряні шкурки, вироби з натурального хутра, шовк, килими;

деякий одяг (светри, штани, лижні костюми, купальники, рукавички, краватки тощо, якщо оптова ціна США становить від $1000 за одиницю);

суднові двигуни, снігоходи, мотоцикли, деякі легкові автомобілі, включно з електромобілями;

роялі, наручні годинники, предмети мистецтва, колекційні предмети.

Нагадаємо, що на третій тиждень після початку війни Росії та України ціни на продукти в країні-агресорці фактично оновили свої максимальні значення. Вартість, наприклад, згущеного молока зросла на 78%.

Раніше ми розповідали, що в Росії зросла ціна на фальшивий паспорт громадянина України. Тепер його продають за кілька тисяч доларів.