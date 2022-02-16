Сюрприз від долара: що відбувається на ринку валют

Курс долара 16 лютого / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) на середу, 16 лютого, розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

1 долар США – 28,24 грн;

1 євро – 32,02 грн;

1 злотий – 7,11 грн.;

10 російських рублів – 3,74 грн.

Порівняно з попереднім банківським днем долар подешевшав на 29 копійок, євро – на 30 копійок. Курс злотого та рубля знизився на одну копійку.

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Що було з курсом на міжбанку?

Американська валюта вийшла на торги у вівторок, 15 лютого, зі значеннями 28,48/28,50 грн, а до закриття міжбанку скинула по 27 копійок у купівлі та продажу — 28,21/28,23 грн.

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Євро відкрив міжбанк у діапазоні 32,21/32,23 грн, а до кінця дня подешевшав до 31,94/31,96 грн у купівлі та продажу.

Що буде з курсом цього тижня?

Саме через психологічне нагнітання навколо чуток про російську агресію курс долара показав такий стрибок, економічних причин для цього немає – такої думки інвестаналітик Сергій Фурса.

Аналітик Roboforex Андрій Гойлов прогнозує, що цього тижня курс гривні коливатиметься біля позначки 28,15 грн, а євро з високою ймовірністю ослабне до 31,85 грн.

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Раніше ми писали, як девальвація гривні вплине на продаж нерухомості та як не залишитися без грошей у разі реального вторгнення Росії в Україну.