SWIFT готова відключати Росію – що буде з картками та рахунками в країні

Що чекає на росіян після відключення / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Всесвітня платіжна система SWIFT заявила про готовність відключити низку російських банків за рішенням Євросоюзу та Сполучених Штатів.

Про це повідомляє телеканал NBC.

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Повідомляється, що платіжна система готується виконати юридичні інструкції, однак, як заявив представник американської адміністрації, відключення може обійти стороною деякі банки агресора.

Йдеться про ті фінансові установи, через які проходять платежі за постачання енергоносіїв.

"Ми взаємодіємо з європейською владою, щоб вивчити подробиці про організації, на які поширюватимуться нові заходи, і ми готуємося виконати юридичні інструкції", – заявили у SWIFT.

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Що відбувається?

Після широкомасштабного нападу російської армії на мирні українські міста весь світ засудив агресію РФ та закликав негайно вивести війська.

У зв'язку з безпрецедентним нападом, що порушує всі світові закони, країни союзники (США та ЄС), ввели різні санкції проти РФ, а також особисто проти Путіна та його соратників.

Також країни домовилися про відключення Росії від міжнародної платіжної системи SWIFT.

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Що це означає для РФ?

SWIFT – це система обміну операційними та фінансовими повідомленнями між банками/фінінститутами-учасниками системи.

Відключення від неї означає, що Росія зможе виробляти банківські платежі з банками, що використовують SWIFT.

До них входять усі операції з поточного та фінрахунку – експорт, імпорт, інвестиції. Населення відключеної країни не зможе розраховуватись своїми платіжними картками за кордоном.

"Сьогодні" також писали, які санкції проти російських банків вводить Байден, і розповідали, який удар може отримати "Газпром".