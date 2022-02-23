Супермаркети виплачують десятки тисяч гривень — як українцям отримати гроші

Українці можуть отримати немаленьку компенсацію від супермаркетів / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні
Випадки, коли супермаркети виплачують десятки тисяч гривень компенсації своїм клієнтам, бувають різні. Адже, як показує практика, до суду конфліктні ситуації з магазинами зазвичай не доходять.
Про це OBOZREVATEL розповів експерт з питань захисту прав споживачів Максим Несміянов.
Він навіть навів приклад, як одного разу АТБ заплатив 23 тис. грн своїй клієнтці за те, що та зламала ногу на виході з магазину.
Коли можна отримати компенсацію?
Магазини не поспішають визнавати свою провину, тож факт, наприклад, того ж отруєння неякісною продукцією потрібно ще довести. А це, за словами Несміянова, вкрай важко.
Серед випадків, коли можна отримати компенсацію є:
- різниця в цінниках у торговому залі та в чеку. Що робити? Вимагати продати товар за тією ж ціною, яка вказана в торговому залі;
- неякісний продукт чи товар: варто принести його назад до магазину з чеком і вимагати повернення грошей;
- лід на сходинках, слизька підлога в залі: варто зафіксувати свою травму, по можливості дізнатися номери телефонів свідків.
Загалом, якщо ви постраждали в магазині, то отримати компенсацію на лікування чи за моральний збиток можна, але це займе кілька місяців. Також вам доведеться ще підтвердити свої витрати й провину магазина.