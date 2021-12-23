"Списав всю пенсію": "Ощадбанк" звинуватили у викраденні коштів — реакція установи

Банк забрав з картки всю пенсію українки / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У клієнта "Ощадбанку" списали кошти з особистого рахунку, на якому була пенсія. Про транзакцію банку не повідомив.

Про це клієнт написав на сайті Мінфіну.

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"Без відома клієнта банк списав з рахунку його особисті кошти (пенсію). Проінформувати клієнта про проведену транзакцію банк "забув", — написав клієнт.

Він стверджує, у службі підтримки відповіли, що це погашення кредиту. Проте ніхто кредитів не мав, а рахунок вагалі пенсійний.

"На питання куди і на якій підставі були "викрадені" кошти, по "гарячій лінії" відповіли, мовляв, погашення кредиту після чого зняли ще оплату за те, що подивилися залишок на рахунку, хоча про це ніхто не просив. Рахунок в банку — Пенсійний, кредитів ніяких не бралося. На судові засідання представники банку не зʼявилися.Все...", — повідомив клієнт "Ощадбанку".

Що відповіли в "Ощадбанку"?

У банку відповіли, що погасити неіснуючий кредит неможливо.

"Неможливо погасити кредит, якого не існує. Напишіть, будь ласка, в приватні повідомлення ваше ПІБ, номер телефону та суму списання. Ситуацію перевіримо та надамо зворотний зв'язок", — написав "Ощадбанк".

Українці масово набирають кредитів

З січня 2019 по вересень 2021 року попит на кредити в інтернеті зріс на 24%. Найпопулярнішими сервісами є мікрокредитні організації.

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В середньому за місяць українці вбивають такі запити у пошук Google 6,9 ​​млн. разів (94% всього попиту на всі фінансові послуги в інтернеті). Значно менше українці шукають інформацію про розстрочку (3,2%), депозити (0,9%) та інші послуги.

Кредит грошима — це найпопулярніша категорія, за якою українці шукають кредиту в інтернеті (6,2 млн. разів на місяць). Друга за популярністю категорія — кредит на авто. Такий кредит українці шукають лише 100 тис. разів на місяць.

Раніше ми також писали, чому картки з кредитним лімітом є "зашморгом" для українців.

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