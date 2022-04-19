Спекуляції зникнуть? Чого чекати від цін на оренду житла у травні

З огляду на попит, у березні - квітні ціни на оренду підскочили / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Із огляду на велику кількість переселенців, ринок оренди житла переповнений. Часто попит перевищує пропозицію, що впливає і на формування цін.

Як розповів "Сьогодні" президент Асоціації фахівців з нерухомості (рієлторів) України Юрій Піта, найближчим часом ситуація в областях зміниться.

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Зараз на формування цін на оренду впливають потоки людей, які тікають від війни, а також дальність розташування від зон активних бойових дій. Наприклад, в Одесі та Києві, ціни на оренду знизились майже на 50%.

"Причина зрозуміла – міста розташовані близько до зони бойових дій, Київ періодично обстрілюють ракетами", – зауважив експерт.

Де найвищі ціни

Юрій Піта додав, що через велику кількість евакуйованих людей зі сходу, підскочили ціни на житло в Дніпрі. Зараз вартість оренди піднялася на 10-15%.

Найвищі ціни на заході Україні, але в травні на ринку прогнозують спад. Переселенці почнуть повертатися додому, тож попит впаде і спекуляції з цінами також зникнуть.

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"Ціни на оренду повертатимуться до довоєнного рівня", – резюмував Юрій Піта.

Житло в умовах війни

Попри складну ситуацію в країні, понад 20% українських забудовників відновили роботи на об’єктах. Більшість продовжує будувати в західних областях за власні гроші, збережені до війни. Частково будують житло в Києві та центрі країни.

Важку техніку віддали на потреби військових, для розчищення від окупантів звільнених територій, відтак на будівельних об’єктах роблять базові роботи. Тож очікувати на повноцінне воскресіння будівництва в Україні поки що не варто.

Водночас на сайтах нерухомості активно продають та здають в оренду житло. Зокрема у Львівській, Тернопільській та Ужгородській областях збувають квартири як у новобудовах, так і на вторинному ринку. У Львові ціни зашкалюють, а в інших містах можна знайти пропозиції в кілька разів дешевше.

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Раніше ми розповідали, скільки коштує орендувати квартиру в Києві у квітні. Промоніторили також ціни на квартири у Вінниці та Одесі й дізналися, за скільки продають житло з шиком під час війни.