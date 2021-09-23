Зовсім несолодко. Українцям піднімуть ціни на "кондитерку"

Кондитерські вироби подорожчають на 5-7% / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні виростуть тарифи на газ, а це може призвести до подорожчання ще на 5-7% кондитерських виробів.

Такий прогноз міститься в прес-релізі асоціації "Укркондпром", передає "Інтерфакс-Україна".

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"У поточному році підвищення вартості тарифів на газ відбувалося щомісяця: з 7 тис. грн у квітні до 27 тис. грн в пропозиції постачальників газу на жовтень 2021 року. При цьому в собівартості цукру близько 30% складають витрати на газ, а у виробництві кондитерської продукції ця частка в собівартості при нинішній вартості газу зросте з 3-4% до 10-12% ", – сказав глава асоціації Олександр Балдинюк.

Зростання цін на природний газ призведе до зростання кондитерських виробів на 5-7%.

З липня цього року спостерігається падіння виробництва "кондитерки". Виробництво карамелі і шоколаду скоротилося на рекордні 25,9% в порівнянні з 2020 роком. У серпні падіння становило 12,5%. Таких темпів падіння виробництва не спостерігалося з 2014 року. Але на той момент така ситуація сталася в результаті закриття російського ринку і початком війни.

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За перше півріччя 2021 року імпорт солодощів в Україні зріс на рекордні 28,8%. Основна причина скорочення виробництва солодощів – подорожчання цукру українського виробництва.

Що в Україні подешевшало за останній місяць

За місяць на 7% знизилися ціни на картоплю, на 25% – на моркву, а на буряк – на 24%.

Також в ціні впали капуста і цибуля – на 12% і 16% відповідно.

ячмінні крупи – на 1%;

горохова крупа – на 3%;

кукурудзяна крупа – на 1%;

цукор – на 3%.

"По більшості критичних для населення продуктів харчування ціни зросли в річному вимірі в межах інфляції або з невеликим відхиленням", – відзначили в міністерстві.

Зазначимо, що раніше глава НБУ Кирило Шевченко розповів, що в липні ціни зросли на 10,2% в річному вимірі, а в серпні інфляція продовжила прискорюватися, хоча в останні місяці базова інфляція стабілізувалася. А за прогнозами НБУ, інфляція почне сповільнюватися в кінці 2021-го до рівня нижче 10%, а до цільових 5% поступово повернеться в 2022 році.

Раніше ми повідомляли, що протягом другого кварталу 2021 року українці витратили найбільше грошей на харчові продукти, а найменше – на освіту.

Нагадаємо, раніше сайт "Сьогодні" розбирався, що буде з курсом долара найближчим часом .