РНБО звинуватило керівництво УЗ у доведенні компанії до дефолту і вимагає негайно його змінити

Критична ситуація на УЗ свідчить про загрози для держбезпеки, що може привести до дестабілізації роботи критичних об'єктів залізничної галузі, відзначає РНБО

Рада нацбезпеки і оборони ініціювала введення тимчасового управління на АТ "Укрзаліниця". Це пов'язано із критичним станом УЗ, який загрожує нацбезпеці, повідомляє "Politeka".

Згідно із документом РНБО, який є в розпорядженні "ЕП", керівництво компанії не виконує показники по капітальним інвестиціям і темпам електрифікації залізниці. Це змушує компанію здійснювати закупівлю дизельного палива у Росії.

Також в РНБО звинувачують топменеджмент у недорахуванні зарплат і неефективних закупівлях. Зараз в.о. голови УЗ Іван Юрик, якого неодноразово звинувачували у корупції та неефективному керівництві компанією.

У документі також сказано, що головна проблема УЗ – кредитні зобов'язання на 35,8 млрд грн і ще 19,1 млрд грн кредитів ДП "Донецька залізниця".

Зазначається, що це загрожує технічним дефолтом компанії. Критична ситуація на УЗ свідчить про загрози для держбезпеки, що може призвести до дестабілізації роботи критичних об'єктів залізничної галузі.

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Тимчасове управління триватиме доти, доки не оберуть голову правління і не сформують орган управління компанії.

Як відомо, з початку року в УЗ відбулися вже дві паливні кризи, коли через дефіцит дизпалива рух поїздів опинявся під загрозою повної зупинки.

Генеральний директор Федерації роботодавців транспорту України Володимир Гусак звинуватив у паливних колапсах керівництво компанії, яке нездатне до ефективного управління компанією, а голова Тимчасової слідчої комісії з УЗ Юлія Гришина заявила, що керівництво "Укрзалізниці" просто знущається над людьми, бюджетом і країною.

Раніше народний депутат, член Комітету ВР з питань транспорту та інфраструктури, член ТСК Костянтин Бондарєв заявив, що нинішнє керівництво "Укрзалізниці" неефективне, тому голову правління і наглядову раду необхідно змінити.

Він нагадав, що частина проблемних питань УЗ пов'язані безпосередньо з Юриком, який очолює компанію вже вдруге. Так, саме він раніше проводив так звану реструктуризацію боргів УЗ, унаслідок чого ставки кредитів для УЗ виявилися у середньому вдічі вищими, ніж на ринку.