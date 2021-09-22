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Рівень смертності підскочив: від чого найчастіше помирали українці в 2021 році

Юлія Гаврилюк
22 вересня, 16:48
Від вірусу імунодефіциту людини за січень-липень 2021 померло 1 348 людей

В Україні підскочила смертність / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні за січень – липень 2021 померло 395 892 людей. З них – 248 231 людина померла від хвороб системи кровообігу.

Про це пише Державна служба статистики України.

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Кількість померлих за причинами смерті:

  • Найбільше людей померло від хвороб системи кровообігу – 248 231;
  • Ішемічна хвороба серця – 172 932;
  • Цереброваскулярні хвороби – 48 008;
  • Від новоутворень померло 43 159 людей;
  • COVID-19, вірус ідентифікований – 35 699;
  • Зовнішні причини смерті – 16 328 людей;
  • Хвороби органів травлення – 14 114;
  • Симптоми, ознаки та відхилення від норми, виявлені при клінічних та лабораторних дослідженнях, не класифіковані в інших рубриках – 13 358 осіб;
  • Хвороби органів дихання були у 12 898 померлих людей;
  • Грип і пневмонія – 9 951.
  • COVID-19, вірус неідентифікований – 574 померлих.

Статистика кількості померлих людей без урахування тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим ,. Севастополя і частини тимчасово окупованих територій в Донецької і Луганської областей.

Смерті після вакцинації

  • У березні цього року в Одеській області раптово померла військовослужбовець , через два дні після щеплення від коронавірусу.
  • На початку липня у Вінниці помер після вакцинації препаратом Pfizer 47-річний чоловік.
  • У серпні в Києві померла жінка після уколу першою дозою Moderna . Медики вважають, що на той момент вона вже була заражена COVID-19, оскільки симптоми хвороби проявилися у неї в день вакцинації.
  • Проте поки не доведено зв'язок між щепленням і смертю пацієнтів.

Раніше ми повідомляли, що Умань стала місцем масового зараження хасидів коронавірусів .

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В Одеському обласному патологоанатомічному бюро змінилися тарифи на платні послуги для померлих. За те, щоб причесати небіжчика, потрібно буде заплатити 521 грн.

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