Занадто багато хочуть? Українці назвали справедливу для себе зарплату

Хто хоче найбільшу зарплату? / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

28,6% українців вважають справедливою зарплатою для себе суму від 20 до 30 тисяч гривень. Серед них більше чоловіків (33,5%), ніж жінок (24,1%).

Про це свідчать результати опитування дослідницької компанії Gradus, проведеного ексклюзивно для "Гроші Сьогодні".

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Ще 24,1% опитаних вважають для себе справедливою зарплату від 15 до 20 тис. грн. Серед цих респондентів більше жінок (26,8%), ніж чоловіків (21,2%).

Прослідковується залежність від розміру населеного пункту – чим більше місто, тим вищу зарплату хоче людина.

Зарплату до 10 тисяч гідною вважають лише 4,1% опитаних, серед них також більше жінок.

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Від 10 до 15 тисяч хочуть заробляти 12,4% з респондентів, а ще 16,2% відповіли, що справедливою вважають зарплату від 30 до 50 тисяч грн.

Заробляти понад 50 тисяч хоче не так багато з опитаних – лише 9%, а 5,6% важко відповісти на це запитання.

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Скільки треба для комфортного життя?

Раніше Gradus опитав українців і дізнався, яка зарплата потрібна їм для комфортного життя. Більшість респондентів відповіла, що їм потрібно 25 тисяч гривень, а жителі столиці назвали цифру 35 тисяч гривень.

У цьому опитуванні також прослідковується залежність рівня зарплати від статі та розміру населеного пункту.

"Сьогодні" також писали, у кого в Україні найменша зарплата, і розповідали, яка професія буде найзатребуванішою у 2022 році.