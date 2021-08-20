Слідом за Безосом – Ілон Маск піднявся в рейтингу Forbes

Ілон Маск (на основному фото) поступається в рейтингу найбагатших тільки Джеффу Безос (на фото зліва). Колаж "Сьогодні" / Фото: REUTERS/Mike Blake, Blue Origin

Засновник Tesla Ілон Маск піднявся на друге місце в рейтингу найбагатших людей світу Forbes. У той же час власник LVMH Бернар Арно опустився ще на одну позицію.

Видання повідомляє що за підсумками четверга, 19 серпня, стан Маска оцінювалися в 177,4 млрд дол.

Рейтингові гойдалки

Ще на початку тижня найбагатшою людиною світу за версією Forbes був Бернар Арно. Однак через кілька днів акції його холдингу LVMH подешевшали на 12,6%. Відповідно, його статок скоротився майже на 21 мільярд і склав 173,2 мільярда доларів.

Зараз Ілон Маск поступається в списку тільки засновнику Amazon Джеффу Безосу. Стан останнього оцінюється в 185,5 мільярда доларів.

Лідерство Безоса похитнулося на початку серпня. Тоді він за день втратив 13,9 мільярда доларів, поступившись Арно. Проте 19 серпня мільярдер повернув першу позицію, незважаючи на падіння акцій Amazon на 1,3%.

Такі "американські гірки" невластиві списку

Безос, Маск і Арно за останні вісім місяців неодноразово виходили на перше місце і втрачали цей статус. Аналітики видання вважають, що такі часті зміни – це незвичайне явище.

Відстежувати стан мільярдерів Forbes почав в 1987 році. Протягом 20 років тільки 6 людей очолювали цей список: японські магнати в сфері нерухомості Йосіакі Цуцумі і Таікічіро Морі, співзасновник Microsoft Білл Гейтс, інвестор Уоррен Баффет, мексиканський телеком-магнат Карлос Слім і засновник власника бренду Zara Амансіо Ортега. У 2007 список Forbes Real-Time вперше очолив Безос.

Реклама

А що в Bloomberg

В іншому списку мільярдерів місця розподілені так само. На початку серпня, коли засновник Amazon втратив першість в Forbes, він все одно посідав першу позицію в списку Bloomberg. За ним йшов Ілон Маск, а після вже Бернар Арно. Зараз ситуація не змінилася:

Джефф Безос – 186 мільярдів доларів.

Ілон Маск – 184 мільярди доларів.

Бернар Арно – 158 мільярдів доларів.

Цікаво, що днем раніше, 19 серпня, рейтинг виглядав інакше і перше місце було у засновника Tesla:

Ілон Маск – 188 мільярдів доларів. Джефф Безос – 187 мільярдів доларів. Бернар Арно – 168 мільярдів доларів.

Нагадаємо, на початку серпня засновник Tesla та SpaceX Ілон Маск опублікував відео переміщення на пускову установку надважкої ракети Super Heavy, призначеної як прискорювача першого ступеню для виведення на орбіту космічного корабля.

Як відомо, в кінці березня в американському штаті Техас завершилися випробування чергового прототипу Starship, побудованого SpaceX. Висотні випробування моделі SN11 завершилися вибухом при посадці.

Про те, що сталося в Україні та світі, можна дізнатися зі свіжого випуску новин "Сьогодні":