Банки оновили курс валют: скільки коштує долар у ПриватБанку, Ощадбанку, Monobank та ПУМБ

Яка вартість валюти в українських банках / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні
Під час воєнного стану, що діє по всій території України з 24 лютого, офіційний курс долара від НБУ зафіксовано на рівні 29,25 грн. Проте українські банки встановлюють свій курс.
"Сьогодні" розкажуть, яка вартість валюти у провідних банках країни.
Тож зафіксований НБУ курс долара становить 29,25 грн, а євро – 33,17 грн.
Згідно з інформацією онлайн-банкінгів, курс долара (станом на 8 березня) в банку:
- ПУМБ – 29,25/29,25 грн (купівля/продаж);
- ПриватБанк – 29,25/29,41 грн;
- Ощадбанк – 29,25/31,25 грн;
- Monobank – 29,25/30,25 грн.
Курс євро в банку:
- ПУМБ – 33,17/33,17 грн;
- ПриватБанк – 31,57/32,05 грн;
- Ощадбанк – 33,17/35,17 грн;
- Monobank – 31,65/32,65 грн.
"Кредитні канікули" від банків
З початку війни 24 лютого більшість українських банків оголосили про так звані "кредитні канікули".
Про таку ініціативу вже повідомили:
- ПУМБ (термін виплати продовжили на місяць, до цього пеня та штрафи не нараховуються);
- Райффайзен Банк (кредитні канікули на 2 місяці);
- ПриватБанк (кредитні канікули для фізосіб, бізнесу та ОСББ до 1 червня);
- Ощадбанк (кредитні канікули до 31 травня);
- Monobank (скасував штрафи за прострочення та продовжив на місяць пільговий період користування кредитом).
У кожному банку правила свої, тому щодо вашого кредиту потрібно дізнаватися саме у тій фінустанові, де ви його брали.
Нагадаємо, Нацбанк ухвалив рішення дозволити українцям знімати іноземну валюту готівкою, проте обмежив обсяг.
Раніше ми розповідали, як заробляють на валюті під час війни.