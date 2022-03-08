Банки оновили курс валют: скільки коштує долар у ПриватБанку, Ощадбанку, Monobank та ПУМБ

Яка вартість валюти в українських банках / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Під час воєнного стану, що діє по всій території України з 24 лютого, офіційний курс долара від НБУ зафіксовано на рівні 29,25 грн. Проте українські банки встановлюють свій курс.

"Сьогодні" розкажуть, яка вартість валюти у провідних банках країни.

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Тож зафіксований НБУ курс долара становить 29,25 грн, а євро – 33,17 грн.

Згідно з інформацією онлайн-банкінгів, курс долара (станом на 8 березня) в банку:

ПУМБ – 29,25/29,25 грн (купівля/продаж);

ПриватБанк – 29,25/29,41 грн;

Ощадбанк – 29,25/31,25 грн;

Monobank – 29,25/30,25 грн.

Курс євро в банку:

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ПУМБ – 33,17/33,17 грн;

ПриватБанк – 31,57/32,05 грн;

Ощадбанк – 33,17/35,17 грн;

Monobank – 31,65/32,65 грн.

"Кредитні канікули" від банків

З початку війни 24 лютого більшість українських банків оголосили про так звані "кредитні канікули".

Про таку ініціативу вже повідомили:

ПУМБ (термін виплати продовжили на місяць, до цього пеня та штрафи не нараховуються);

Райффайзен Банк (кредитні канікули на 2 місяці);

ПриватБанк (кредитні канікули для фізосіб, бізнесу та ОСББ до 1 червня);

Ощадбанк (кредитні канікули до 31 травня);

Monobank (скасував штрафи за прострочення та продовжив на місяць пільговий період користування кредитом).

У кожному банку правила свої, тому щодо вашого кредиту потрібно дізнаватися саме у тій фінустанові, де ви його брали.

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Нагадаємо, Нацбанк ухвалив рішення дозволити українцям знімати іноземну валюту готівкою, проте обмежив обсяг.

Раніше ми розповідали, як заробляють на валюті під час війни.