Скільки коштує надіслати документи "Новою поштою" – ціна

Як безпечно надіслати документи / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Відправляти доводиться не лише приємні подарунки, а й важливі документи і це може бути складніше, ніж здається. Найкраще – відправити потрібний документ у спеціальному конверті, скориставшись послугою поштового оператора, наприклад – "Нової пошти".

З 1 січня "Нова пошта" запустила нову послугу з доставки документів у спеціальному картонному конверті (до 1 кг), яка коштує 40 гривень.

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У ціну вже входить вартість самого конверту, а також доставка в межах України.

Це означає, що ви можете відправити документи у будь-яку точку країни (зокрема у села, СМТ та в різні міста) і ціна не зміниться.

Це вигідніше, ніж відправляти документи звичайною посилкою, оскільки мінімальна сума доставки у такому випадку буде вищою, ніж вартість цієї послуги і залежатиме від пункту призначення.

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"Нова пошта" змінює тариф

З лютого "Нова пошта" змінила тариф на одну з популярних послуг – відправку кількох посилок однією накладною або так зване "додаткове місце в накладній".

Тепер, для відправлення другої посилки по однвй накладній потрібно доплатити:

до 2 кг – 10 гривень (замість 30);

до 10 кг – 30 гривень (замість 50);

до 30 кг – 70 грн.

Раніше ми писали, що "Нова пошта" запустила послугу "Факторинг післяплати" і розповідали, чи можуть вам відмовити у відправленні через коробку.