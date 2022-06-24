Ситуація покращується: якого пального на АЗС стане більше

Оптова ціна на ринку пального знижується, а пропозиція збільшується / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Зовсім скоро українські заправки поповняться дизельним пальним. Такий висновок можна зробити з того, що оптова ціна на нього знижується, а пропозиція збільшується.

Про це повідомив директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн у Facebook.

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За його словами, оптова ціна на дизпальне знизилась нижче за роздрібну вперше за майже 3 місяці, що говорить про те, що "промислові споживачі та аграрії наїлися". Збільшується, зокрема, і оптова пропозиція бензину.

"Отже, більше пального піде на АЗС. Сподіваємось, ми це відчуємо. Але у будь-якому разі економимо та споживаємо відповідально", – зауважив Куюн.

Автогаз дешевшає

Роздрібні мережі АЗС в Україні поступово зменшують ціни на автогаз. Середня ціна на цей вид пального за тиждень, з 17 до 24 червня, знизилась на 60 копійок – до 41,85 грн/л.

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На столичних заправках KLO автогаз здешевшав на 1 грн/л, до 41,99 грн/л, а у дніпровській мережі "Нефтек" одразу на 3 грн/л. - до 42,99 грн/л.

На 1,15 і 0,75 грн/л знизили вартість мережі Shell і SOCAR, тепер автогаз коштує 41,89 і 41,23 грн/л відповідно.

Motto й Mango знизили ціни на 2,36 грн/л і 1,5 грн/л, до 41,84 грн/л і 42,39 грн/л, а "БРСМ-Нафта", UPG, BVS, Chipo, "Авантаж 7" і VostokGaz просять на 1,6-2 грн/л менше.

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Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю виданню "Ліга.net" заявив, що проблема дефіциту бензину незабаром вирішиться, однак довоєнних цін на пальне чекати не доводиться.

Також ми писали, як польська компанія обдурила українців із закупівлями пального.