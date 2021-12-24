Штраф до 60 тисяч: за що в Україні каратимуть роботодавців

Під нові правила підпадає будь-яке оголошення про вакансію / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні з 8 січня почнуть діяти зміни до законодавства про рекламу. Тепер роботодавців штрафуватимуть, якщо вони при пошуку вакансій вказуватимуть стань працівника, якого шукають.

Що це за правило?

Ще з 1996 року в Україні заборонено дискримінувати в рекламі вакансій за ознаками статі, раси, кольору шкіри, політичних та релігійних переконань.

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"Забороняється в рекламі про вакансії (прийом на роботу) зазначати вік кандидатів, пропонувати роботу лише жінкам або лише чоловікам, за винятком специфічної роботи, яка може виконуватися виключно особами певної статі, висувати вимоги, що надають перевагу одній із статей, а також вимагати від осіб, які працевлаштовуються, надання відомостей про особисте життя", - йдеться у ст.24 Закону про рекламу.

Проте лише зараз, а саме з 8 січня 2022 року, набувають чинності зміни до цього закону. Роботодавців штрафуватимуть у десятикратному розмірі мінімальної зарплати на момент штрафу. Оскільки зараз в Україні мінімальна зарплата – 6500 грн, то штраф складатиме 65 000 грн, поки розмір мінімалки не виросте.

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Як штрафуватимуть?

Фахівці порталу з пошуку роботи Work.ua пояснили AIN.UA, що згідно з українським законодавством, під це правило підпадає будь-яке оголошення про вакансію.

"Реклама — інформація про особу чи товар, розповсюджена в будь-якій формі та в будь-який спосіб і призначена сформувати або підтримати обізнаність споживачів реклами та їх інтерес щодо таких особи чи товару", – йдеться в законі.

Таким чином, вакансія по суті і є рекламою. А в ній не має бути інформації та вимог про стать, вік тощо.

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"І от якщо роботодавці, що трактуються законом як рекламодавці, вказуватимуть у вакансіях бажану стать, вони можуть потрапити від санкції – тобто під штраф у розмірі десяти мінімальних зарплат", – пояснили експерти.

Як це працює?

Санкції за порушення цього правила працюватимуть так:

Держпраці складає розпорядчий документ про штраф на підставі акту перевірки – за результатами розгляду справи, дослідження матеріалів і виявлення підстав для штрафу.

Роботодавець сплачує штраф до державного бюджету за місцем державної реєстрації юрособи чи ФОП.

Сплатити штраф треба буде упродовж 15 днів з отримання розпорядчого документа Держпраці.

Якщо не сплатити штраф і не оскаржити розпорядчий документ, штраф стягнуть через суд.

Раніше ми повідомляли, що Рада схвалила нові правила реклами ліків.

Нагадаємо, що з 19 січня 2022 року рекламодавці не зможуть більше налаштовувати рекламу в Facebook та Instagram за такими інтересами користувачів, як сексуальна орієнтація, релігія та політичні переконання.