"Північний потік-2" закриють? Чого насправді варті загрози США та Німеччині

Що насправді може зробити Німеччина / Фото: Колаж: Сьогодні

В іноземних ЗМІ активно поширюється інформація про те, що нова німецька влада та США домовилися про жорсткі спільні дії проти "Північного потоку-2" у разі широкомасштабного вторгнення до України.

Про санкції проти російського газопроводу у разі використання газу, як зброї у ФРН та США попереджають уже давно.

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Наскільки реальними є ці загрози і що насправді важливіше для колективного Заходу, "Сьогодні" розбиралися разом із експертом.

За словами економіста Олексія Куща, усе це частина медійної гри, спрямованої на створення своєрідного "інформаційного шоку".

"Це яскравий приклад того, коли корисливі приватні інтереси переважають принципи. Тому що і Європа і Америка стверджують, що принципи, такі як дотримання міжнародного права, для них найважливіше", – розповідає експерт.

За словами аналітика, виходячи з цих заяв, трубопровід мав бути зупинений вже давно, проте Європі потрібен дешевий російський газ і водночас не хочеться надто сильно псувати стосунки з Україною.



На думку експерта, Німеччина намагається максимально пом'якшити токсичність цієї теми та "не втратити обличчя".

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"Потрібно дивитися на факти, труба добудована – добудована, вона заповнена технологічним газом – заповнена і може постачати газ. Всі інші розмови, в даному випадку, неспроможні і навіть самі європейці іноді заявляють, що поставки можуть початися без завершення сертифікації", – каже Олексій Кущ.

Що думають у США?

США використовують "Північний потік-2" як розмінну монету, каже експерт і зазначає, що дії Америки щодо цього газопроводу є досить обмеженими.

США не вводять жодних рішучих санкцій проти кремлівського трубопроводу, хоч і виступають проти.

"У даному випадку, з боку американців – це ідеальна дипломатична гра", – стверджує експерт.

Однак на Росію це все ж таки має певний вплив, оскільки РФ намагається максимально інтегруватися в західну фінансову систему і не хоче створювати зайвих проблем.

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Сертифікація "Північного потоку-2"

Не дивлячись на свою повну технічну готовність, "Північний потік-2" не може бути запущений до проходження обов'язкової процедури сертифікації на відповідність європейському законодавству.

Процедура розпочалася 8 вересня і вже 8 січня німецький регулятор має передати своє рішення європейським агенціям. Ті, у свою чергу, мають два місяці на розгляд ситуації і, зрештою, їхні коментарі повертаються до регуляторного органу ФРН.

У процесі сертифікації візьме участь та українська компанія "Нафтогаз", яка спробує довести його небезпеку для України та Європи

"Сьогодні" також писали, чому процес сертифікації може розтягнутися до пізньої весни.