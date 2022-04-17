"Сервіс на рівні Середньовіччя": чому "Ощадбанк" не віддає гроші своїм клієнтам

Забрати свої гроші клієнт не міг жодним способом / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

"Ощадбанк" не віддає гроші з рахунка свого клієнта, бо в того закінчився термін дії пластикової карти. Для того, щоб повноцінно користуватися послугами установи, карту потрібно поновити.

Такий відгук клієнт банку залишив на сайті Мінфіну.

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Зауважимо, що рахунок користувач відкрив для отримання соціальних виплат в Харкові, однак через війну змушений був виїхати до Львова. За словами клієнта банку, будь-які дії з рахунком, до якого прив’язана прострочена картка, через онлайн-банкінг неможливі.

В додаток до всього, у відділенні йому сказали, що видати неіменну картку без очікування вони не можуть, прийняти заяву на випуск нової карти теж (перевипуск тільки через гарячу лінію).

"Видати кошти через касу вони теж не можуть, адже рахунок відкритий в Харкові, а тут Львів. От буде картка — тоді і приходь", — написав клієнт банку.

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Однак після телефонного дзвінка на гарячу лінію "Ощадбанку", йому повідомили, що картку було перевипущено, вона чекає на нього в Харкові, випустити іншу картку можливості немає.

Проблема в тому, що банк, фактично, тримає мене в заручниках — в будь-якому іншому випадку я вже давно закрив би рахунок і забув про цей страшний сон. Мегатупі процедури і бізнес-процеси родом із середньовіччя. Меганекомпетентні оператори гарячої лінії, які починають цитувати свої скрипти замість того, щоб відповідати на запитання по суті. Мегабайдужий підхід до клієнта, — висловив своє обурення клієнт.

Що відповіли у банку?

У банку перепросили за ситуацію та перейшли з клієнтом в особисті повідомлення.

"Перепрошуємо за ситуацію. Замовити перевипуск можливо, як і отримати кошти. Хотіли б перевірити всі деталі. Пишемо вам в особисті повідомлення", — написали вони.

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В Україні змінили правила депозитів

В Україні змінили правила повернення банківських депозитів та вкладів фізичним особам та ФОП. Так, якщо ви зробили внесок у будь-якому з платоспроможних банків на території України, то його буде повернено зі 100-відсотковою гарантією під час воєнного часу.

100%-ве повернення стосується і вже нарахованих відсотків.

"Гарантія поширюватиметься на вкладників платоспроможних банків. Тобто дія закону на вкладників банків, які вже проходять стадію ліквідації, не поширюватиметься", – зазначили у НБУ.

Однак зауважте, якщо внесок було зроблено в іноземній валюті, то гроші вам повернуть у гривні за актуальним курсом Нацбанку, але лише в тому випадку, якщо банк закривається.

Ці зміни діють на період воєнного стану в Україні, а після його завершення гарантована сума за вкладами становитиме 600 тис. гривень.

"Сьогодні" також писали, що НБУ дозволив українцям купувати готівкову валюту, і розповідали, скільки Нацбанк триматиме замороженим офіційний курс долара.