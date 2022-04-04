Санкції проти РФ: хто відмовляється карати Росію за війну в Україні

У Польщі вважають, що Німеччина гальмує санкції ЄС проти РФ / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Німеччина сумнівалася у необхідності деяких санкцій проти Росії за жорстоку війну в Україні Це майже єдина країна в Європі, яка готова заплющити очі на звірства росіян у нашій країні.

Про це повідомляє сайт Tvn24.pl.

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Так, за словами прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького, німецькі чиновники не бояться втратити репутацію – їх більше непокоїть думка про грошові втрати.

"Хто читає стенограми, чудово знає, що Німеччина є головним гальмом санкцій", – сказав Моравецький.

Він також запропонував Європейському Союзу ЄС бути більш рішучим щодо Росії через її злочини в Україні.

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Окрім ембарго на газ та нафту з РФ, Моравецький пропонує запустити персональні санкції, а саме:

проти всіх 2,3 млн членів партії "Єдина Росія"

не видавати росіянам візи до ЄС.

Винятком, на думку Моравецького, можуть бути лише гуманітарні візи для тих, хто тікає від путінського режиму.

Нові санкції проти РФ

Очікується, що вже 6 квітня посли країн Євросоюзу зустрінуться для того, щоб обговорити запуск додаткових санкцій проти Росії.

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Окрім ембарго на енергоресурси з Росії, кораблям агресора можуть заборонити використовувати порти ЄС. Планується накласти також низку індивідуальних обмежень.

"Сьогодні" вже розповідали, що міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер не підтримав заборону імпорту енергоносіїв з РФ, та писали, що президент України Володимир Зеленський попросив Норвегію допомогти Україні у війні проти Росії.