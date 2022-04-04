Санкції проти РФ: хто відмовляється карати Росію за війну в Україні

У Польщі вважають, що Німеччина гальмує санкції ЄС проти РФ / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні
Німеччина сумнівалася у необхідності деяких санкцій проти Росії за жорстоку війну в Україні Це майже єдина країна в Європі, яка готова заплющити очі на звірства росіян у нашій країні.
Про це повідомляє сайт Tvn24.pl.
Так, за словами прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького, німецькі чиновники не бояться втратити репутацію – їх більше непокоїть думка про грошові втрати.
"Хто читає стенограми, чудово знає, що Німеччина є головним гальмом санкцій", – сказав Моравецький.
Він також запропонував Європейському Союзу ЄС бути більш рішучим щодо Росії через її злочини в Україні.
Окрім ембарго на газ та нафту з РФ, Моравецький пропонує запустити персональні санкції, а саме:
- проти всіх 2,3 млн членів партії "Єдина Росія"
- не видавати росіянам візи до ЄС.
Винятком, на думку Моравецького, можуть бути лише гуманітарні візи для тих, хто тікає від путінського режиму.
Нові санкції проти РФ
Очікується, що вже 6 квітня посли країн Євросоюзу зустрінуться для того, щоб обговорити запуск додаткових санкцій проти Росії.
Окрім ембарго на енергоресурси з Росії, кораблям агресора можуть заборонити використовувати порти ЄС. Планується накласти також низку індивідуальних обмежень.
"Сьогодні" вже розповідали, що міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер не підтримав заборону імпорту енергоносіїв з РФ, та писали, що президент України Володимир Зеленський попросив Норвегію допомогти Україні у війні проти Росії.