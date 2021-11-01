З сигналізацією, кондиціонерами та кулерами з водою: "Укрзалізниця" отримала нові купейні вагони

"Укрзалізниця" отримала нові вагони / Фото: Укрзалызниця

"Укрзалізниця" отримала перші 5 нових вагонів, у яких є кнопки виклики провідника, система сигналізації та кулери з холодною та гарячою водою.

Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".

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За умовами контракту 20 із 100 замовлених вагонів має бути поставлено до кінця 2021 року. Перші п'ять купейних вагонів із цієї партії УЗ уже отримала.

Як виглядає новий купейний вагон / Фото: Укрзалызниця

Що ще нового у вагонах:

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розетки із USB-портами;

тримачі для склянок на столиках;

енергозберігаюче освітлення;

кондиціонери;

стіл для сповивання.

Також в оновлених вагонах відсутні нижні скриньки, під полицями більше місця для багажу, а в купе є кватирки, які можна відкрити для провітрювання, навіть на вікнах для аварійного виходу.

Нові правила "Укрзалізниці"

З 21 жовтня набули чинності нові карантинні правила, які не дозволяють подорожувати потягами "Укрзалізниці" без щеплення або негативного ПЛР-тесту.

Перевірки будуть проводити стюарди перед тим, як пустити людину у вагон, а які документи підходять для проїзду – дивіться у нашому матеріалі. На українських вокзалах також розгорнули пункти вакцинації від коронавірусу та експрес-тестування на COVID-19.

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Також ми писали про те, що "Укрзалізниця" 1 жовтня у системі Prozorro, оголосила тендер на закупівлю 80 нових приміських та регіональних поїздів для поновлення парку. У компанії це назвали наймасштабнішим за роки незалежності України оновленням.