З картки зникли понад 100 тис. грн: клієнтка звинуватила ПриватБанк у шахрайстві

Клієнтка звинуватила банк в шахрайстві / Фото: Колаж: Сьогодні

Клієнтка ПриватБанку звинуватила компанію у тому, що вони співпрацюють із шахраями.

Про це користувачка залишила відгук на сайті Мінфін.

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За словами жінки, ситуація трапилася з нею цього літа і почалась зі взлому її акаунту в банку.

Цього ж дня їй зателефонували та представились співробітниками ПриватБанку, а також назвали останні транзакції по картці.

Після цього жінці повідомили, що її картка буде заблокована до вечора, а співробітники банку працюватимуть, щоб це владнати.

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"Після дзвінка я тут же почала телефонувати на гарячу лінію 3700, але додзвониться не могла, так як мій номер був вилучений як фінансовий", – пише користувачка.

Підійшовши до найближчого відділення, жінка дізналась, що з її картки списали понад 87 тис. грн, серед яких її власних коштів було 42 тис., а решта – кредитний ліміт. За словами жінки, вона ніколи не брала кредитів і її ліміт завжди був 0.

У відділенні банку жінка попросила заблокувати картку та відправилась до поліції. У ПриватБанку запевнили, що картка заблокована і смс про це потерпілій прийшла о 16:13.

"Пізніше, відновивши доступ до свого облікового запису, я побачила, що було оформлено три товари, кожен на суму 20 тис. грн, за схемою оплата частинами. Час списання перших платежів з оплати частинами 16:46, 16:47 16: 47, тобто після того, як я заблокувала картку", – скаржиться жінка.

Ще одним моментом, який змусив жінку сумніватись у чесності банку, стала операція під назвою "Авторизація Сервісна операція", яка була здійснена через кілька тижнів після інциденту.

"Тепер мені регулярно приходять дзвінки від ПриватБанку з наполегливим проханням погасити кредит, який я не брала і жодного відношення до нього не маю! Я просто в шоці!"

Що відповіли в ПриватБанку

Під відгуком жінки співробітники банку залишили свій коментар та запевнили, що Приват не лише не співпрацює з шахраями, а й активно з ними бореться.

"Описані вами операції доступні лише при наявності доступу до фінансового номеру телефону. Для того, щоб шахраї могли змінити номер телефона — вони мали мати при собі вашу активну картку та знати від неї пін-код або ж мати доступ до старого номеру та доступ до акаунту Приват24, знаючи пароль від акаунту або ПІН-код картки для відновлення доступу та зміни паролю, – розповіли в ПриватБанку.

У банку ще раз наголосили, що, отримавши підозрілий дзвінок, відразу потрібно кидати слухавку, адже справжні співробітники ніколи не питають дані картки.

ПриватБанк є одним з найпопулярніших в Україні і нещодавно посів перше місце за прибутковістю, в період з січня по серпень 2021 року.

Банк також має мобільний застосунок Приват24, через який можна зручно оплатити комунальні послуги, як це зробити – в матеріалі.